На Херсонщине разоблачена сеть коллаборантов "народной полиции", которые похищали и пытали людей
Киев • УНН
В Скадовске разоблачена преступная группа из 16 коллаборантов, которые пытали людей в подвалах. Злоумышленники похищали украинцев для выбивания признаний.
Разоблачены 16 участников преступной организации, действовавшей в оккупированном Скадовске под видом незаконно созданного рф "правоохранительного органа". Об этом сообщают Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации, коллаборационной деятельности, похищении и пытках людей (ст. 255, 111-1, 146, 127 УК Украины)
По данным следствия, после оккупации части Херсонщины был создан псевдоправоохранительный орган — "Скадовское районное отделение полиции" в структуре так называемого "мвд рф". В то же время в его рамках действовала отдельная преступная организация, которая использовала это "учреждение" как прикрытие.
Ее возглавлял гражданин Украины, привлекая местных жителей с пророссийскими взглядами, а также бывших и действующих правоохранителей. Участникам раздали псевдодолжности и "звания" для имитации законной деятельности.
На самом деле это подразделение занималось преследованием местных жителей: выявляли проукраински настроенных граждан, похищали их из домов и улиц, задерживали украинских правоохранителей.
Людей избивали, запугивали и пытали во время так называемых "следственных действий", пытаясь выбить нужные показания или сломить их позицию. Потерпевших удерживали в подвалах захваченного отделения полиции без связи с внешним миром и какого-либо правового
Как отмечают в СБУ по материалам дела, фигурантами являются местные коллаборанты, которые после захвата общины поддержали рашистов и вступили в ряды оккупационной администрации рф.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении:
1. Старцеву Геннадию Ивановичу, 03.05.1970 г.р.;
2. Кузьменюку Игорю Ивановичу, 13.04.1974 г.р.;
3. Барыле Александру Сергеевичу, 28.03.1996 г.р.;
4. Загуменному Сергею Сергеевичу, 10.03.1992 г.р.;
5. Лукашевичу Александру Владимировичу, 18.09.1991 г.р.;
6. Власенко Василию Витальевичу, 06.07.1994 г.р.;
7. Куриленко Сергею Александровичу, 19.01.1990 г.р.;
8. Сиренко Игорю Владиславовичу, 17.01.2001 г.р.;
9. Черному Дмитрию Сергеевичу, 25.01.1994 г.р.;
10. Яриловцу Дмитрию Александровичу, 30.03.1979 г.р.;
11. Семибратному Юрию Андреевичу, 10.06.1996 г.р.;
12. Бадаеву Александру Николаевичу, 08.11.1978 г.р.;
13. Есипенко Артему Алексеевичу, 04.12.1991 г.р.;
14. Огороднику Александру Владимировичу, 03.04.1969 г.р.;
15. Попачу Максиму Александровичу, 07.12.1994 г.р.;
16. Тихнюку Олегу Николаевичу, 12.03.1985 г.р.
Поскольку коллаборанты скрываются на временно захваченном левобережье Херсонщины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти их и наказать.
