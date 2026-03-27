$43.880.0150.610.24
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.4м/с
36%
745мм
Графики отключений электроэнергии
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Марченко
Владимир Зеленский
Виктор Ляшко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Запорожская область
Реклама
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Старлинк

На Херсонщине разоблачена сеть коллаборантов "народной полиции", которые похищали и пытали людей

Киев • УНН

 • 272 просмотра

В Скадовске разоблачена преступная группа из 16 коллаборантов, которые пытали людей в подвалах. Злоумышленники похищали украинцев для выбивания признаний.

На Херсонщине разоблачена сеть коллаборантов "народной полиции", которые похищали и пытали людей

Разоблачены 16 участников преступной организации, действовавшей в оккупированном Скадовске под видом незаконно созданного рф "правоохранительного органа". Об этом сообщают Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации, коллаборационной деятельности, похищении и пытках людей (ст. 255, 111-1, 146, 127 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, после оккупации части Херсонщины был создан псевдоправоохранительный орган — "Скадовское районное отделение полиции" в структуре так называемого "мвд рф". В то же время в его рамках действовала отдельная преступная организация, которая использовала это "учреждение" как прикрытие.

Ее возглавлял гражданин Украины, привлекая местных жителей с пророссийскими взглядами, а также бывших и действующих правоохранителей. Участникам раздали псевдодолжности и "звания" для имитации законной деятельности.

На самом деле это подразделение занималось преследованием местных жителей: выявляли проукраински настроенных граждан, похищали их из домов и улиц, задерживали украинских правоохранителей.

Людей избивали, запугивали и пытали во время так называемых "следственных действий", пытаясь выбить нужные показания или сломить их позицию. Потерпевших удерживали в подвалах захваченного отделения полиции без связи с внешним миром и какого-либо правового

- добавили в Генпрокуратуре.

Как отмечают в СБУ по материалам дела, фигурантами являются местные коллаборанты, которые после захвата общины поддержали рашистов и вступили в ряды оккупационной администрации рф.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении:

1. Старцеву Геннадию Ивановичу, 03.05.1970 г.р.;

2. Кузьменюку Игорю Ивановичу, 13.04.1974 г.р.;

3. Барыле Александру Сергеевичу, 28.03.1996 г.р.;

4. Загуменному Сергею Сергеевичу, 10.03.1992 г.р.;

5. Лукашевичу Александру Владимировичу, 18.09.1991 г.р.;

6. Власенко Василию Витальевичу, 06.07.1994 г.р.;

7. Куриленко Сергею Александровичу, 19.01.1990 г.р.;

8. Сиренко Игорю Владиславовичу, 17.01.2001 г.р.;

9. Черному Дмитрию Сергеевичу, 25.01.1994 г.р.;

10. Яриловцу Дмитрию Александровичу, 30.03.1979 г.р.;

11. Семибратному Юрию Андреевичу, 10.06.1996 г.р.;

12. Бадаеву Александру Николаевичу, 08.11.1978 г.р.;

13. Есипенко Артему Алексеевичу, 04.12.1991 г.р.;

14. Огороднику Александру Владимировичу, 03.04.1969 г.р.;

15. Попачу Максиму Александровичу, 07.12.1994 г.р.;

16. Тихнюку Олегу Николаевичу, 12.03.1985 г.р.

Поскольку коллаборанты скрываются на временно захваченном левобережье Херсонщины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти их и наказать.

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Херсонская область
Скадовск