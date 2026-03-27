На Херсонщині викрито мережу колаборантів "народної поліції", які викрадали і катували людей
Київ • УНН
У Скадовську викрито злочинну групу з 16 колаборантів, які катували людей у підвалах. Зловмисники викрадали українців для вибивання зізнань.
Викрито 16 учасників злочинної організації, що діяла в окупованому Скадовську під виглядом незаконно створеного рф "правоохоронного органу". Про це повідомляють Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора їм повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, колабораційній діяльності, викраденні та катуванні людей (ст. 255, 111-1, 146, 127 КК України)
За даними слідства, після окупації частини Херсонщини було створено псевдоправоохоронний орган — "Скадовське районне відділення поліції" у структурі так званого "мвс рф". Водночас у його межах діяла окрема злочинна організація, яка використовувала цю "установу" як прикриття.
Її очолював громадянин України, залучивши місцевих жителів із проросійськими поглядами, а також колишніх і діючих правоохоронців. Учасникам роздали псевдопосади та "звання" для імітації законної діяльності.
Насправді цей підрозділ займався переслідуванням місцевих жителів: виявляли проукраїнськи налаштованих громадян, викрадали їх із домівок і вулиць, затримували українських правоохоронців.
Людей били, залякували та катували під час так званих "слідчих дій", намагаючись вибити потрібні свідчення або зламати їхню позицію. Потерпілих утримували у підвалах захопленого відділку поліції без зв’язку із зовнішнім світом і будь-якого правового
Як зазначають у СБУ за матеріалами справи, фігурантами є місцеві колаборанти, які після захоплення громади підтримали рашистів та вступили до лав окупаційної адміністрації рф.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру:
1. Старцеву Геннадію Івановичу, 03.05.1970 р.н.;
2. Кузьменюку Ігорю Івановичу, 13.04.1974 р.н.;
3. Барилі Олександру Сергійовичу, 28.03.1996 р.н.;
4. Загуменному Сергію Сергійовичу, 10.03.1992 р.н.;
5. Лукашевичу Олександру Володимировичу, 18.09.1991 р.н.;
6. Власенку Василю Віталійовичу, 06.07.1994 р.н.;
7. Куриленку Сергію Олександровичу, 19.01.1990 р.н.;
8. Сіренку Ігорю Владиславовичу, 17.01.2001 р.н.;
9. Чорному Дмитру Сергійовичу, 25.01.1994 р.н.;
10. Яриловцю Дмитру Олександровичу, 30.03.1979 р.н.;
11. Семибратному Юрію Андрійовичу, 10.06.1996 р.н.;
12. Бадаєву Олександру Миколайовичу, 08.11.1978 р.н.;
13. Єсипенку Артему Олексійовичу, 04.12.1991 р.н.;
14. Огороднику Олександру Володимировичу, 03.04.1969 р.н.;
15. Попачу Максиму Олександровичу, 07.12.1994 р.н.;
16. Тихнюку Олегу Миколайовичу, 12.03.1985 р.н.
Оскільки колаборанти переховуються на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і покарати.
