На Херсонщині викрито мережу колаборантів "народної поліції", які викрадали і катували людей

$43.880.0150.610.24
ukenru
Ексклюзив
13:21 • 2370 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
12:50 • 11558 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
11:09 • 14310 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
10:01 • 25995 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
08:55 • 17173 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 24049 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 43873 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 47330 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 43633 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 36400 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Популярнi новини
Євген Кот зізнався у панічних атаках та алкогольній залежності27 березня, 04:23 • 22952 перегляди
Трамп планує відправити 10 тисяч військових на Близький Схід - WSJ27 березня, 05:15 • 10395 перегляди
Окупанти втратили 1000 солдатів та 2222 безпілотники за одну добу27 березня, 05:44 • 5990 перегляди
НБУ "відпустив" євро: офіційний курс на 27 березня27 березня, 06:00 • 19885 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo11:30 • 10166 перегляди
Публікації
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
12:50 • 11562 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
10:01 • 25997 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 71770 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 82716 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 56447 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Марченко
Володимир Зеленський
Музикант
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Угорщина
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України13:02 • 3096 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo11:30 • 10336 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 27327 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 81967 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 52397 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Starlink

На Херсонщині викрито мережу колаборантів "народної поліції", які викрадали і катували людей

Київ • УНН

 • 174 перегляди

У Скадовську викрито злочинну групу з 16 колаборантів, які катували людей у підвалах. Зловмисники викрадали українців для вибивання зізнань.

Викрито 16 учасників злочинної організації, що діяла в окупованому Скадовську під виглядом незаконно створеного рф "правоохоронного органу". Про це повідомляють Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора їм повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, колабораційній діяльності, викраденні та катуванні людей (ст. 255, 111-1, 146, 127 КК України)

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, після окупації частини Херсонщини було створено псевдоправоохоронний орган — "Скадовське районне відділення поліції" у структурі так званого "мвс рф". Водночас у його межах діяла окрема злочинна організація, яка використовувала цю "установу" як прикриття.

Її очолював громадянин України, залучивши місцевих жителів із проросійськими поглядами, а також колишніх і діючих правоохоронців. Учасникам роздали псевдопосади та "звання" для імітації законної діяльності.

Насправді цей підрозділ займався переслідуванням місцевих жителів: виявляли проукраїнськи налаштованих громадян, викрадали їх із домівок і вулиць, затримували українських правоохоронців.

Людей били, залякували та катували під час так званих "слідчих дій", намагаючись вибити потрібні свідчення або зламати їхню позицію. Потерпілих утримували у підвалах захопленого відділку поліції без зв’язку із зовнішнім світом і будь-якого правового

- додали у Генпрокуратурі.

Депутата з Харківщини засудили до 7 років ув’язнення за вивезення українців до рф, більшість із яких - діти25.03.26, 17:10 • 3710 переглядiв

Як зазначають у СБУ за матеріалами справи, фігурантами є місцеві колаборанти, які після захоплення громади підтримали рашистів та вступили до лав окупаційної адміністрації рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру:

1. ⁠Старцеву Геннадію Івановичу, 03.05.1970 р.н.;

2. Кузьменюку Ігорю Івановичу, 13.04.1974 р.н.;

3. Барилі Олександру Сергійовичу, 28.03.1996 р.н.;

4. ⁠Загуменному Сергію Сергійовичу, 10.03.1992 р.н.;

5. ⁠Лукашевичу Олександру Володимировичу, 18.09.1991 р.н.;

6. Власенку Василю Віталійовичу, 06.07.1994 р.н.;

7. ⁠Куриленку Сергію Олександровичу, 19.01.1990 р.н.;

8. ⁠Сіренку Ігорю Владиславовичу, 17.01.2001 р.н.;

9. ⁠Чорному Дмитру Сергійовичу, 25.01.1994 р.н.;

10. ⁠Яриловцю Дмитру Олександровичу, 30.03.1979 р.н.;

11. ⁠Семибратному Юрію Андрійовичу, 10.06.1996 р.н.;

12. ⁠Бадаєву Олександру Миколайовичу, 08.11.1978 р.н.;

13. ⁠Єсипенку Артему Олексійовичу, 04.12.1991 р.н.;

14. ⁠Огороднику Олександру Володимировичу, 03.04.1969 р.н.;

15. ⁠Попачу Максиму Олександровичу, 07.12.1994 р.н.;

16. ⁠Тихнюку Олегу Миколайовичу, 12.03.1985 р.н.

Оскільки колаборанти переховуються на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і покарати.

Чотири депутати держдуми рф отримали підозру за підтримку анексії українських територій25.03.26, 17:28 • 3478 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Херсонська область
Скадовськ