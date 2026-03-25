Чотири депутати держдуми рф отримали підозру за підтримку анексії українських територій
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора повідомив про підозру депутатам Агаєву, Чемерису, Хамітову та Алексеєнку. Вони голосували за незаконне приєднання чотирьох регіонів.
Низка депутатів держдуми рф отримали підозру за підтримку анексії українських територій, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора чотирьом депутатам державної думи рф повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110 КК України).
Депутата з Харківщини засудили до 7 років ув’язнення за вивезення українців до рф, більшість із яких - діти25.03.26, 17:10 • 2880 переглядiв
За даними слідства, у 2022 році депутати Агаєв Б.В., Чемерис Р.Б., Хамітов А.М., Алексеєнко М.М. проголосували за законодавчі акти рф, які стали підставою для незаконної анексії українських територій - Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
91 депутата держдуми рф оголошено у міжнародний розшук - Офіс Генерального прокурора26.07.23, 16:29 • 427574 перегляди
Ці рішення дали можливість рф формально оформити захоплення частини території України всупереч Конституції України та нормам міжнародного права, додали в Офісі Генпрокурора.
Генпрокурор Кравченко: заочні вироки є стратегічним інструментом забезпечення відповідальності у воєнний час03.03.26, 17:51 • 3513 переглядiв