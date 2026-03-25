Четыре депутата госдумы рф получили подозрение за поддержку аннексии украинских территорий

Ряд депутатов госдумы рф получили подозрение за поддержку аннексии украинских территорий, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора четырем депутатам государственной думы рф сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Депутат из Харьковской области приговорен к 7 годам заключения за вывоз украинцев в РФ, большинство из которых – дети

По данным следствия, в 2022 году депутаты Агаев Б.В., Чемерис Р.Б., Хамитов А.М., Алексеенко М.М. проголосовали за законодательные акты рф, которые стали основанием для незаконной аннексии украинских территорий - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

91 депутат госдумы рф объявлен в международный розыск -Офис Генерального прокурора

Эти решения позволили рф формально оформить захват части территории Украины вопреки Конституции Украины и нормам международного права, добавили в Офисе Генпрокурора.

Генпрокурор Кравченко: заочные приговоры являются стратегическим инструментом обеспечения ответственности в военное время