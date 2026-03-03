Генпрокурор Кравченко: заочные приговоры являются стратегическим инструментом обеспечения ответственности в военное время

Заочные приговоры – это не символические решения, а правовой фундамент для будущих арестов, конфискаций, международного преследования и реального исполнения наказания, когда лицо станет доступным для правосудия. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Меня часто спрашивают, какое практическое значение имеют заочные расследования и приговоры, если подозреваемые и осужденные скрываются на временно оккупированных территориях или за пределами Украины, в частности в РФ. Ответ однозначен: имеют. Это не формальность, а стратегический инструмент обеспечения ответственности в условиях войны - сообщил Кравченко.

Принцип неотвратимости наказания

По словам Генпрокурора, военные преступления, государственная измена, коллаборационная деятельность и финансирование агрессии – это категории преступлений, в которых физическая недосягаемость лица не может остановить правосудие.

Процедура in absentia позволяет завершить расследование, передать дело в суд и получить обвинительный приговор в отсутствие обвиняемого. Это юридическая фиксация вины с долгосрочными правовыми последствиями.

По состоянию на февраль 2026 года в Украине за военные преступления заочно осуждено 240 человек. В общей сложности о подозрении сообщено более 1100 лицам, обвинительные акты в отношении 800 человек уже направлены в суд - добавил Кравченко.

Инструмент международного преследования

Национальный приговор является основанием для международного розыска, инициирования экстрадиционных процедур, ограничения передвижения лица и блокирования его финансовых операций. Для государств-партнеров наличие судебного решения существенно усиливает позицию Украины, подчеркнул Генпрокурор.

По его словам, параллельно действуют международные механизмы. Международный уголовный суд выдал ордера на арест шести представителей высшего военно-политического руководства РФ. Формируется многоуровневая система ответственности – национальная и международная.

Доказательная и историческая функция

Заочные процессы, как отметил Генпрокурор, фиксируют факты агрессии, конкретные эпизоды преступлений, роль должностных лиц и военного командования. Из более чем 1100 человек, привлеченных за военные преступления, каждый седьмой – командир старшего или высшего офицерского состава. В суд направлены обвинительные акты в отношении 73 представителей военного командования РФ, в отношении 22 уже вынесены обвинительные приговоры. Это доказательная база для потенциальных международных трибуналов, компенсационных механизмов и будущих репараций.

База для будущего возврата активов

Обвинительные приговоры создают правовые основания для специальной конфискации, взыскания активов, обращения в иностранные юрисдикции относительно ареста имущества и исполнения судебных решений. Без такого решения возможности международного правового сотрудничества существенно ограничены, добавил Кравченко.

По словам Генпрокурора, заочный приговор является процессуальным актом, который признается международными партнерами при рассмотрении запросов о правовой помощи, розыске и блокировании активов. Он юридически фиксирует экономическую составляющую преступления и создает основания для возврата активов осужденных лиц в доход государства. В результате "замороженное" имущество может стать ресурсом для восстановления страны и компенсации нанесенного ущерба.

Сигнал для общества и международных партнеров

В условиях войны государство демонстрирует, что даже при отсутствии контроля над частью территории правовая система работает, преступления документируются, ответственность персонализируется. Это усиливает доверие к институтам и формирует основу для послевоенного правосудия, добавил Генпрокурор.