Генпрокурор Кравченко: в Украине задокументировано более 197 тысяч военных преступлений

В Украине задокументировано более 197 тысяч военных преступлений, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время встречи с послом Германии в Украине Хайко Томсом, во время которой в центре внимания было привлечение россии к ответственности за международные преступления, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Стороны, как сообщается, обсудили приоритетные направления сотрудничества в сфере правосудия и защиты инвестиций.

Ключевой темой встречи стал вопрос привлечения россии к ответственности за международные преступления. Генеральный прокурор подчеркнул, что в Украине задокументировано более 197 тысяч военных преступлений, и отметил поддержку Германии в создании Специального трибунала за преступление агрессии - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Отдельно Генпрокурор призвал немецкую сторону присоединиться к работе Международного центра по преследованию преступления агрессии (ICPA) при Евроюсте.

Стороны также обсудили защиту инвесторов и бизнеса, в частности работу портала "СтопДавление". Посол выразил заинтересованность в возможностях платформы, а стороны договорились об отдельной встрече с представителями немецкого бизнеса - указали в прокуратуре.

Среди других направлений, как сообщается, - усиление взаимной правовой помощи, возвращение депортированных россией украинских детей и обеспечение прифронтовых прокуратур.

Руслан Кравченко поблагодарил Германию за всестороннюю поддержку Украины и помощь, оказанную через GIZ и IRZ, которая является важным ресурсом для работы украинских прокуроров.

По итогам встречи стороны подтвердили настрой на дальнейшее углубление сотрудничества.

