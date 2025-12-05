$42.180.02
49.230.00
ukenru
Эксклюзив
07:29 • 1994 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 16048 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 27740 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 24794 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 42059 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 29841 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 45283 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 23633 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22794 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22956 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Генпрокурор Кравченко: в Украине задокументировано более 197 тысяч военных преступлений

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко встретился с послом Германии Хайко Томсом 4 декабря. Стороны обсудили привлечение России к ответственности за международные преступления и защиту инвестиций.

Генпрокурор Кравченко: в Украине задокументировано более 197 тысяч военных преступлений

В Украине задокументировано более 197 тысяч военных преступлений, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время встречи с послом Германии в Украине Хайко Томсом, во время которой в центре внимания было привлечение россии к ответственности за международные преступления, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Стороны, как сообщается, обсудили приоритетные направления сотрудничества в сфере правосудия и защиты инвестиций.

Ключевой темой встречи стал вопрос привлечения россии к ответственности за международные преступления. Генеральный прокурор подчеркнул, что в Украине задокументировано более 197 тысяч военных преступлений, и отметил поддержку Германии в создании Специального трибунала за преступление агрессии

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Отдельно Генпрокурор призвал немецкую сторону присоединиться к работе Международного центра по преследованию преступления агрессии (ICPA) при Евроюсте.

Стороны также обсудили защиту инвесторов и бизнеса, в частности работу портала "СтопДавление". Посол выразил заинтересованность в возможностях платформы, а стороны договорились об отдельной встрече с представителями немецкого бизнеса

- указали в прокуратуре.

Среди других направлений, как сообщается, - усиление взаимной правовой помощи, возвращение депортированных россией украинских детей и обеспечение прифронтовых прокуратур.

Руслан Кравченко поблагодарил Германию за всестороннюю поддержку Украины и помощь, оказанную через GIZ и IRZ, которая является важным ресурсом для работы украинских прокуроров.

По итогам встречи стороны подтвердили настрой на дальнейшее углубление сотрудничества.

Генпрокурор Кравченко обсудил запуск Спецтрибунала и свободную работу бизнеса с представителями США05.08.25, 12:45 • 2491 просмотр

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Война в Украине
Руслан Кравченко
Германия
Украина