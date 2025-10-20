Более 270 преступников предстанут перед судом: на Закарпатье разоблачены сотни схем незаконного пересечения границы
Киев • УНН
Правоохранители Закарпатья выявили более 270 организаторов незаконных схем пересечения границы, 174 обвинительных акта направлены в суд. Общая сумма неправомерной выгоды превышает 1,6 млн долларов США.
Правоохранители обнаружили на Закарпатье сотни схем "бизнеса на побегах": более 270 организаторов этих схем предстанут перед судом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Подробности
В течение 9 месяцев было разоблачено более 270 организаторов и сообщников незаконных схем пересечения границы. В суд направлено 174 обвинительных акта, а 395 человек задержаны при попытке бежать за пределы Украины.
Как сообщили следователи, сумма неправомерной выгоды, на которую рассчитывали организаторы, превышает 1,6 млн долларов США. Всего в течение 2025 года судами области вынесено 18 приговоров в отношении 20 человек за организацию незаконной переправки мужчин призывного возраста. При этом значительная часть дел еще слушается в судах.
Среди осужденных - жители Тячевского, Береговского, Ужгородского районов и города Чоп Закарпатской области, а также города Скадовск Херсонской области, который сейчас находится под российской оккупацией. Фигуранты в разное время перевозили через границу военнообязанных граждан Украины, а также граждан Афганистана в Венгрию и Словакию.
Каждый из задержанных получил разные сроки лишения свободы.
В Харькове перед судом предстанет мужчина, который организовывал выезд уклонистов со скидками на "групповые поездки" – прокуратура13.10.25, 14:09 • 2545 просмотров