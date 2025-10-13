В Харькове перед судом предстанет мужчина, который организовывал выезд уклонистов со скидками на "групповые поездки" – прокуратура
55-летний житель Харькова предстанет перед судом за организацию незаконной переправки мужчин через границу во время военного положения. Он предлагал выезд в ЕС за 10 тысяч долларов с человека, предоставляя скидки на групповые поездки, и был задержан при получении 30 тысяч долларов за переправку пяти человек.
Харьковская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в организации незаконной переправки лиц через государственную границу во время действия военного положения и получении за это 30 тысяч долларов США. Об этом сообщили в прокуратуре, пишет УНН.
По данным следствия, мужчина наладил противоправную схему выезда мужчин за пределы Украины, уверяя потенциальных "клиентов", что легальные основания для пересечения границы якобы не действуют, и предлагал переправку в страны ЕС за 10 тысяч долларов с человека.
Для групповых поездок он предоставлял "скидку", а средства принимал как наличными, так и в криптовалюте.
Харьковчанин настаивал на конфиденциальности, советовал удалять переписку и историю звонков, а во Львове обещал встречу проверенных людей и сопровождение до границы. При получении 30 тысяч долларов за переправку пяти человек его задержали правоохранители.
Для групповых поездок предлагал "скидку" – по 1000 долларов США с каждого. Так, за переправку пяти мужчин должны были заплатить 45 тысяч долларов. Часть суммы передавали в Харькове, остальное – "доверенным лицам" во Львове перед самым пересечением границы
Досудебное расследование проводит СВ отделения полиции №2 Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает 7–9 лет лишения свободы, конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
