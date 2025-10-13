В Харькове перед судом предстанет мужчина, который организовывал выезд уклонистов со скидками на "групповые поездки" – прокуратура

Харьковская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в организации незаконной переправки лиц через государственную границу во время действия военного положения и получении за это 30 тысяч долларов США. Об этом сообщили в прокуратуре, пишет УНН.

По данным следствия, мужчина наладил противоправную схему выезда мужчин за пределы Украины, уверяя потенциальных "клиентов", что легальные основания для пересечения границы якобы не действуют, и предлагал переправку в страны ЕС за 10 тысяч долларов с человека.

Для групповых поездок он предоставлял "скидку", а средства принимал как наличными, так и в криптовалюте.

Пособничество священников УПЦ (МП) РФ: Офис Генпрокурора рассказал о разоблаченных преступлениях

Харьковчанин настаивал на конфиденциальности, советовал удалять переписку и историю звонков, а во Львове обещал встречу проверенных людей и сопровождение до границы. При получении 30 тысяч долларов за переправку пяти человек его задержали правоохранители.

Для групповых поездок предлагал "скидку" – по 1000 долларов США с каждого. Так, за переправку пяти мужчин должны были заплатить 45 тысяч долларов. Часть суммы передавали в Харькове, остальное – "доверенным лицам" во Львове перед самым пересечением границы