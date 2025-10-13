В Харькове перед судом предстанет мужчина, который организовывал выезд уклонистов со скидками на "групповые поездки" – прокуратура

$41.600.10
48.110.10
ukenru
Эксклюзив
11:18 • 238 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 12287 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:34 • 5592 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты
10:25 • 14163 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 15480 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 22468 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15147 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Эксклюзив
07:50 • 28394 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 17398 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 14693 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5.3м/с
61%
750мм
Популярные новости
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes13 октября, 01:52 • 32107 просмотра
Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW13 октября, 02:25 • 22969 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам13 октября, 04:14 • 26110 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo13 октября, 05:19 • 39763 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе08:38 • 11389 просмотра
публикации
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25 • 14170 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13 • 15487 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 22474 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50 • 28399 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 73245 просмотра
Актуальные люди
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Китай
Израиль
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 36959 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 68653 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 71868 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 72916 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 138969 просмотра
Актуальное
Лекарственные средства
Facebook
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс

В Харькове перед судом предстанет мужчина, который организовывал выезд уклонистов со скидками на "групповые поездки" – прокуратура

Киев • УНН

 • 280 просмотра

55-летний житель Харькова предстанет перед судом за организацию незаконной переправки мужчин через границу во время военного положения. Он предлагал выезд в ЕС за 10 тысяч долларов с человека, предоставляя скидки на групповые поездки, и был задержан при получении 30 тысяч долларов за переправку пяти человек.

В Харькове перед судом предстанет мужчина, который организовывал выезд уклонистов со скидками на "групповые поездки" – прокуратура

Харьковская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в организации незаконной переправки лиц через государственную границу во время действия военного положения и получении за это 30 тысяч долларов США. Об этом сообщили в прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, мужчина наладил противоправную схему выезда мужчин за пределы Украины, уверяя потенциальных "клиентов", что легальные основания для пересечения границы якобы не действуют, и предлагал переправку в страны ЕС за 10 тысяч долларов с человека.

Для групповых поездок он предоставлял "скидку", а средства принимал как наличными, так и в криптовалюте.

Пособничество священников УПЦ (МП) РФ: Офис Генпрокурора рассказал о разоблаченных преступлениях09.10.25, 14:26 • 4478 просмотров

Харьковчанин настаивал на конфиденциальности, советовал удалять переписку и историю звонков, а во Львове обещал встречу проверенных людей и сопровождение до границы. При получении 30 тысяч долларов за переправку пяти человек его задержали правоохранители.

Для групповых поездок предлагал "скидку" – по 1000 долларов США с каждого. Так, за переправку пяти мужчин должны были заплатить 45 тысяч долларов. Часть суммы передавали в Харькове, остальное – "доверенным лицам" во Львове перед самым пересечением границы 

– сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводит СВ отделения полиции №2 Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает 7–9 лет лишения свободы, конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

СБУ и Нацполиция заблокировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений08.10.25, 04:02 • 35678 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Европейский Союз
Украина
Львов
Харьков