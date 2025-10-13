У Харкові перед судом постане чоловік, який організовував виїзд ухилянтів зі знижками на "групові поїздки" – прокуратура

$41.600.10
48.110.10
ukenru
11:24 • 968 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 2182 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
09:37 • 13172 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
10:34 • 7384 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати
10:25 • 15586 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 16558 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
08:59 • 23284 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 15260 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50 • 29015 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 17428 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5.3м/с
61%
750мм
Популярнi новини
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes13 жовтня, 01:52 • 32915 перегляди
Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW13 жовтня, 02:25 • 23824 перегляди
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам13 жовтня, 04:14 • 26958 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo13 жовтня, 05:19 • 40656 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі08:38 • 12354 перегляди
Публікації
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 15579 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм10:13 • 16553 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59 • 23281 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
07:50 • 29015 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 73791 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Беньямін Нетаньягу
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Донецька область
Харків
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 37417 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 69166 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 72369 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 73375 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 139451 перегляди
Актуальне
Х-101
Лікарські засоби
Facebook
Financial Times
The Guardian

У Харкові перед судом постане чоловік, який організовував виїзд ухилянтів зі знижками на "групові поїздки" – прокуратура

Київ • УНН

 • 682 перегляди

55-річний мешканець Харкова постане перед судом за організацію незаконного переправлення чоловіків через кордон під час воєнного стану. Він пропонував виїзд до ЄС за 10 тисяч доларів з особи, надаючи знижки на групові поїздки, та був затриманий при отриманні 30 тисяч доларів за переправлення п'яти осіб.

У Харкові перед судом постане чоловік, який організовував виїзд ухилянтів зі знижками на "групові поїздки" – прокуратура

Харківська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного місцевого мешканця, підозрюваного в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон під час дії воєнного стану та отриманні за це 30 тисяч доларів США. Про це повідомили у прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, чоловік налагодив протиправну схему виїзду чоловіків за межі України, запевняючи потенційних "клієнтів", що легальні підстави для перетину кордону нібито не діють, та пропонував переправлення до країн ЄС за 10 тисяч доларів з особи.

Для групових поїздок він надавав "знижку", а кошти приймав як готівкою, так і в криптовалюті.

Пособництво священників УПЦ (МП) рф: Офіс Генпрокурора розповів про викриті злочини09.10.25, 14:26 • 4480 переглядiв

Харків’янин наголошував на конфіденційності, радив видаляти листування та історію дзвінків, а в Львові обіцяв зустріч перевірених людей і супровід до кордону. Під час отримання 30 тисяч доларів за переправлення п’яти осіб його затримали правоохоронці.

Для групових поїздок пропонував "знижку" – по 1000 доларів США з кожного. Так, за переправлення п’яти чоловіків мали заплатити 45 тисяч доларів. Частину суми передавали в Харкові, решту – "довіреним особам" у Львові перед самим перетином кордону 

– повідомили у прокуратурі.

Досудове розслідування проводить СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області. Санкція статті передбачає 7–9 років позбавлення волі, конфіскацію майна та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів08.10.25, 04:02 • 35682 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Державний кордон України
Національна поліція України
Служба безпеки України
Європейський Союз
Україна
Львів
Харків