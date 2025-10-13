У Харкові перед судом постане чоловік, який організовував виїзд ухилянтів зі знижками на "групові поїздки" – прокуратура

Харківська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного місцевого мешканця, підозрюваного в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон під час дії воєнного стану та отриманні за це 30 тисяч доларів США. Про це повідомили у прокуратурі, пише УНН.

За даними слідства, чоловік налагодив протиправну схему виїзду чоловіків за межі України, запевняючи потенційних "клієнтів", що легальні підстави для перетину кордону нібито не діють, та пропонував переправлення до країн ЄС за 10 тисяч доларів з особи.

Для групових поїздок він надавав "знижку", а кошти приймав як готівкою, так і в криптовалюті.

Харків’янин наголошував на конфіденційності, радив видаляти листування та історію дзвінків, а в Львові обіцяв зустріч перевірених людей і супровід до кордону. Під час отримання 30 тисяч доларів за переправлення п’яти осіб його затримали правоохоронці.

Для групових поїздок пропонував "знижку" – по 1000 доларів США з кожного. Так, за переправлення п’яти чоловіків мали заплатити 45 тисяч доларів. Частину суми передавали в Харкові, решту – "довіреним особам" у Львові перед самим перетином кордону