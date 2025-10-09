Пособництво священників УПЦ (МП) рф: Офіс Генпрокурора розповів про викриті злочини
Київ • УНН
Священнослужителя УПЦ (МП) викрито за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Його затримали під час отримання 26 тисяч євро, йому та спільнику обрано запобіжні заходи.
Викрито священнослужителя УПЦ (МП) за підозрою в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Прокурори Окружної прокуратури міста Чернівці спільно з поліцією та СБУ викрили священнослужителя УПЦ (МП), який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. До злочинної схеми він залучив спільника – 42-річного жителя села Банчени Чернівецького району
За даними слідства, священнослужитель обіцяв двом військовозобов’язаним чоловікам організувати безперешкодний перетин українсько-румунського кордону за 13 тисяч євро з особи.
Повідомляється, що до нелегального "бізнесу" він залучив знайомого, який забезпечував транспортний супровід "клієнтів" з Тернопільської до Чернівецької області, де й мала відбутися передача коштів і подальший інструктаж.
На Волині священник за 10 тисяч доларів хабаря пообіцяв висвятити ухилянта у диякони22.09.25, 16:34 • 2411 переглядiв
ОГП зазначає, що під час отримання 26 тисяч євро у Чернівцях організаторів затримано. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи:
- священнослужителю – тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 1,2 млн грн;
- його спільнику – тримання під вартою з можливістю внесення застави 605 600 грн.
Офіс Генпрокурора зазначає, що вказаний вище випадок є частиною ширшої проблеми пособництва священнослужителів УПЦ (МП) державі-агресору.
Упродовж 2025 року правоохоронні органи системно розслідували діяльність осіб, які підозрюються, обвинувачуються або були засуджені за співпрацю з ворогом, державну зраду, сприяння ухилянню від мобілізації, глорифікацію, а також надання ворогу інформації про переміщення ЗСУ
Повідомляється, що у 2025 році було повідомлено про підозру 12 особам за різними статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, 9 підозр стосувалися глорифікації (ст. 436-2 ККУ), 1 – державної зради (ч. 2 ст. 111 ККУ), 1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ст. 114-1 ККУ), а також 1 – несанкціоноване поширення інформації про розміщення чи переміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).
До суду скеровано 13 обвинувальних актів, з яких 9 стосувалися глорифікації (ст. 436-2 ККУ), 2 – посягання на територіальну цілісність України (ст. 110 ККУ), 1 – державної зради (ст. 111 ККУ) та 1 – перешкоджання діяльності ЗСУ (ст. 114-1 ККУ).
За результатами судового розгляду було винесено 7 вироків: 6 за глорифікацію (з яких 5 передбачали позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на підставі ст. 75 ККУ, а 1 – 3 роки пробаційного нагляду) та 1 за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 ККУ), що передбачав 11 років позбавлення волі
Обшуки в Почаївській лаврі на Тернопільщині: поліція та СБУ розслідують можливе шахрайство з майном святині08.10.25, 15:35 • 2532 перегляди