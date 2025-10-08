Обшуки в Почаївській лаврі на Тернопільщині: поліція та СБУ розслідують можливе шахрайство з майном святині

На території Почаївської лаври на Тернопільщині правоохоронці проводять обшуки у межах кримінального провадження за фактом шахрайства. Слідчі поліції та СБУ вилучають документи, пов’язані з можливою незаконною приватизацією старовинної церкви, що є пам’яткою архітектури національного значення. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі Тернопільської області.

Деталі

Співробітники слідчого відділу Кременецького районного відділу поліції ГУ Нацполіції у Тернопільській області разом із СБУ) проводять обшуки на території Почаївської лаври, зокрема вилучають документи тощо. Заходи проводяться в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство - повідомили у пресслужбі.

Речник також додав, що перевірка пов'язана з імовірно незаконною приватизацією старовинної церкви, яка є частиною Почаївської лаври і є пам'яткою архітектури національного значення.

