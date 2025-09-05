У КМДА заявили, що правоохоронці прийшли з обшуками у Департамент суспільних комунікацій

Правоохоронці прийшли з обшуками у Департамент суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації і підпорядковані йому комунальні підприємства, передає УНН із посиланням на КМДА.

У Департаменті суспільних комунікацій і підпорядкованих йому комунальних підприємствах правоохоронні органи проводять обшуки - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Департаменті, жодних попередніх запитів чи рішень суду на отримання документів не було.

Натомість дії правоохоронців заблокували роботу Департаменту та підпорядкованих підприємств. Працівники Департаменту надають запитувані правоохоронними органами документи, які й без того є у відкритому доступі - додали у КМДА.

У КМДА заявили про чергові обшуки - через рішення 2009 року щодо майна громади