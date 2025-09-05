У КМДА заявили, що правоохоронці прийшли з обшуками у Департамент суспільних комунікацій
Київ • УНН
Правоохоронці проводять обшуки у Департаменті суспільних комунікацій КМДА та підпорядкованих підприємствах. Жодних попередніх запитів чи рішень суду не надходило, що заблокувало роботу Департаменту.
Правоохоронці прийшли з обшуками у Департамент суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації і підпорядковані йому комунальні підприємства, передає УНН із посиланням на КМДА.
У Департаменті суспільних комунікацій і підпорядкованих йому комунальних підприємствах правоохоронні органи проводять обшуки
Як зазначають у Департаменті, жодних попередніх запитів чи рішень суду на отримання документів не було.
Натомість дії правоохоронців заблокували роботу Департаменту та підпорядкованих підприємств. Працівники Департаменту надають запитувані правоохоронними органами документи, які й без того є у відкритому доступі
