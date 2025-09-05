$41.350.02
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58 • 13188 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 22339 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 19784 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 35451 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
4 вересня, 17:30 • 35119 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 49918 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 41728 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
4 вересня, 10:04 • 41527 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41715 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
У КМДА заявили, що правоохоронці прийшли з обшуками у Департамент суспільних комунікацій

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Правоохоронці проводять обшуки у Департаменті суспільних комунікацій КМДА та підпорядкованих підприємствах. Жодних попередніх запитів чи рішень суду не надходило, що заблокувало роботу Департаменту.

У КМДА заявили, що правоохоронці прийшли з обшуками у Департамент суспільних комунікацій

Правоохоронці прийшли з обшуками у Департамент суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації і підпорядковані йому комунальні підприємства, передає УНН із посиланням на КМДА.

У Департаменті суспільних комунікацій і підпорядкованих йому комунальних підприємствах правоохоронні органи проводять обшуки 

- йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Департаменті, жодних попередніх запитів чи рішень суду на отримання документів не було.

Натомість дії правоохоронців заблокували роботу Департаменту та підпорядкованих підприємств. Працівники Департаменту надають запитувані правоохоронними органами документи, які й без того є у відкритому доступі 

- додали у КМДА.

У КМДА заявили про чергові обшуки - через рішення 2009 року щодо майна громади07.02.25, 15:24 • 33307 переглядiв

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Київська міська державна адміністрація