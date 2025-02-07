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У КМДА заявили про чергові обшуки - через рішення 2009 року щодо майна громади

Київ • УНН

 • 33114 перегляди

У КМДА заявили про обшуки щодо можливих зловживань з майном територіальної громади Києва у 2009 році. Міська влада, як вказано, співпрацює з правоохоронцями та надає всі необхідні документи.

У Київській міській державній адміністрації заявили про обшуки у будівлі КМДА у справі про рішення міської влади 2009 року, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 7 лютого, у приміщеннях Київської міської державної адміністрації проходять обшуки на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28 січня 2025 року. Слідчі дії здійснюються в межах досудового розслідування та стосуються можливих зловживань службових осіб, пов'язаних із відчуженням майна територіальної громади міста Києва ще у 2009 році", - ідеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що представники адміністрації "надають всі необхідні наявні документи, всебічно сприяють правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій та розраховують на об’єктивність і неупередженість слідства".

Доповнення

6 лютого НАБУ повідомило, що у Київській міській раді викрили злочиннну організацію, що була задіяна у земельній корупції. Як повідомили у НАБУ, наразі затримано 7 учасників злочинної організації.

Обшуки вже прокоментував мер Києва Віталій Кличко.

"Щодо резонансної ситуації з обшуками і публічними звинуваченнями представників міської влади. (...) Якщо оприлюднені факти будуть доведені у суді, одразу ж будуть управлінські рішення", - написав Кличко у Telegram.

Він зауважив, що "рішення по земельних питаннях, про які сьогодні йдеться, ухвалювали згідно регламенту і їх підтримували представники всіх фракцій (політичних сил) Київради – і при розгляді на комісіях, і в сесійній залі".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
vitalii-klychkoВіталій Кличко
kyivКиїв

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