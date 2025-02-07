В КГГА заявили об очередных обысках - из-за решений 2009 года относительно имущества громады
Киев • УНН
В КГГА заявили об обысках относительно возможных злоупотреблений с имуществом территориальной общины Киева в 2009 году. Городская власть, как указано, сотрудничает с правоохранителями и предоставляет все необходимые документы.
В Киевской городской государственной администрации заявили об обысках в здании КГГА по делу о решении городских властей 2009 года, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 7 февраля, в помещениях Киевской городской государственной администрации проходят обыски на основании постановления Печерского районного суда г. Киева от 28 января 2025 года. Следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования и касаются возможных злоупотреблений должностных лиц, связанных с отчуждением имущества территориальной громады города Киева еще в 2009 году", - говорится в сообщении.
В КГГА подчеркнули, что представители администрации "предоставляют все необходимые имеющиеся документы, всесторонне содействуют правоохранительным органам в проведении процессуальных действий и рассчитывают на объективность и беспристрастность следствия".
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6 февраля НАБУ сообщило, что в Киевском городском совете разоблачили преступную организацию, которая была задействована в земельной коррупции. Как сообщили в НАБУ, сейчас задержаны 7 участников преступной организации.
Обыски уже прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко.
"Относительно резонансной ситуации с обысками и публичными обвинениями представителей городской власти. (...) Если обнародованные факты будут доказаны в суде, сразу же будут управленческие решения", - написал Кличко в Telegram.
Он отметил, что "решения по земельным вопросам, о которых сегодня идет речь, принимали согласно регламенту и их поддерживали представители всех фракций (политических сил) Киевсовета - и при рассмотрении на комиссиях, и в сессионном зале".