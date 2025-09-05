В КГГА заявили, что правоохранители пришли с обысками в Департамент общественных коммуникаций
Правоохранители проводят обыски в Департаменте общественных коммуникаций КГГА и подчиненных предприятиях. Никаких предварительных запросов или решений суда не поступало, что заблокировало работу Департамента.
Как отмечают в Департаменте, никаких предварительных запросов или решений суда на получение документов не было.
Вместо этого действия правоохранителей заблокировали работу Департамента и подчиненных предприятий. Сотрудники Департамента предоставляют запрашиваемые правоохранительными органами документы, которые и без того находятся в открытом доступе
