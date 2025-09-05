В КГГА заявили, что правоохранители пришли с обысками в Департамент общественных коммуникаций

$41.350.02
48.130.07
ukenru
12:12 • 2704 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
08:58 • 13552 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 22780 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 20177 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 36128 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 35323 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 50062 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 41818 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 41577 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41752 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.7м/с
35%
754мм
Популярные новости
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер5 сентября, 06:58 • 12762 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО5 сентября, 07:27 • 12115 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 25172 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить5 сентября, 07:57 • 21651 просмотра
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар10:18 • 10341 просмотра
публикации
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo12:22 • 8280 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 25314 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 36122 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 29710 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 64455 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Ужгород
Словакия
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 25333 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 64455 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 25378 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 30528 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 32156 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
Ракетная система С-400
E-6 Mercury
Детонатор

В КГГА заявили, что правоохранители пришли с обысками в Департамент общественных коммуникаций

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Правоохранители проводят обыски в Департаменте общественных коммуникаций КГГА и подчиненных предприятиях. Никаких предварительных запросов или решений суда не поступало, что заблокировало работу Департамента.

В КГГА заявили, что правоохранители пришли с обысками в Департамент общественных коммуникаций

Правоохранители пришли с обысками в Департамент общественных коммуникаций Киевской городской государственной администрации и подчиненные ему коммунальные предприятия, передает УНН со ссылкой на КГГА.

В Департаменте общественных коммуникаций и подчиненных ему коммунальных предприятиях правоохранительные органы проводят обыски 

- говорится в сообщении.

Как отмечают в Департаменте, никаких предварительных запросов или решений суда на получение документов не было.

Вместо этого действия правоохранителей заблокировали работу Департамента и подчиненных предприятий. Сотрудники Департамента предоставляют запрашиваемые правоохранительными органами документы, которые и без того находятся в открытом доступе 

- добавили в КГГА.

В КГГА заявили об очередных обысках - из-за решений 2009 года относительно имущества громады07.02.25, 15:24 • 33307 просмотров

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Киевская городская государственная администрация