В КГГА заявили, что правоохранители пришли с обысками в Департамент общественных коммуникаций

Правоохранители пришли с обысками в Департамент общественных коммуникаций Киевской городской государственной администрации и подчиненные ему коммунальные предприятия, передает УНН со ссылкой на КГГА.

В Департаменте общественных коммуникаций и подчиненных ему коммунальных предприятиях правоохранительные органы проводят обыски - говорится в сообщении.

Как отмечают в Департаменте, никаких предварительных запросов или решений суда на получение документов не было.

Вместо этого действия правоохранителей заблокировали работу Департамента и подчиненных предприятий. Сотрудники Департамента предоставляют запрашиваемые правоохранительными органами документы, которые и без того находятся в открытом доступе - добавили в КГГА.

В КГГА заявили об очередных обысках - из-за решений 2009 года относительно имущества громады