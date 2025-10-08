Обыски в Почаевской лавре на Тернопольщине: полиция и СБУ расследуют возможное мошенничество с имуществом святыни

На территории Почаевской лавры в Тернопольской области правоохранители проводят обыски в рамках уголовного производства по факту мошенничества. Следователи полиции и СБУ изымают документы, связанные с возможной незаконной приватизацией старинной церкви, являющейся памятником архитектуры национального значения. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Тернопольской области.

Детали

Сотрудники следственного отдела Кременецкого районного отдела полиции ГУ Нацполиции в Тернопольской области вместе с СБУ) проводят обыски на территории Почаевской лавры, в частности изымают документы и т.д. Мероприятия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество - сообщили в пресс-службе.

Спикер также добавил, что проверка связана с предположительно незаконной приватизацией старинной церкви, которая является частью Почаевской лавры и является памятником архитектуры национального значения.

