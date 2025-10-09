Пособничество священников УПЦ (МП) РФ: Офис Генпрокурора рассказал о разоблаченных преступлениях
Киев • УНН
Священнослужитель УПЦ (МП) разоблачен за организацию незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Его задержали при получении 26 тысяч евро, ему и сообщнику избраны меры пресечения.
Разоблачен священнослужитель УПЦ (МП) по подозрению в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Прокуроры Окружной прокуратуры города Черновцы совместно с полицией и СБУ разоблачили священнослужителя УПЦ (МП), который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. К преступной схеме он привлек сообщника – 42-летнего жителя села Банчены Черновицкого района
По данным следствия, священнослужитель обещал двум военнообязанным мужчинам организовать беспрепятственное пересечение украинско-румынской границы за 13 тысяч евро с человека.
Сообщается, что к нелегальному "бизнесу" он привлек знакомого, который обеспечивал транспортное сопровождение "клиентов" из Тернопольской в Черновицкую область, где и должна была состояться передача средств и дальнейший инструктаж.
ОГП отмечает, что при получении 26 тысяч евро в Черновцах организаторы задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и избраны меры пресечения:
- священнослужителю – содержание под стражей с возможностью внесения залога более 1,2 млн грн;
- его сообщнику – содержание под стражей с возможностью внесения залога 605 600 грн.
Офис Генпрокурора отмечает, что указанный выше случай является частью более широкой проблемы пособничества священнослужителей УПЦ (МП) государству-агрессору.
В течение 2025 года правоохранительные органы системно расследовали деятельность лиц, которые подозреваются, обвиняются или были осуждены за сотрудничество с врагом, государственную измену, содействие уклонению от мобилизации, глорификацию, а также предоставление врагу информации о перемещении ВСУ
Сообщается, что в 2025 году было сообщено о подозрении 12 лицам по различным статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, 9 подозрений касались глорификации (ст. 436-2 УКУ), 1 – государственной измены (ч. 2 ст. 111 УКУ), 1 – препятствования законной деятельности ВСУ (ст. 114-1 УКУ), а также 1 – несанкционированного распространения информации о размещении или перемещении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УКУ).
В суд направлено 13 обвинительных актов, из которых 9 касались глорификации (ст. 436-2 УКУ), 2 – посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 110 УКУ), 1 – государственной измены (ст. 111 УКУ) и 1 – препятствования деятельности ВСУ (ст. 114-1 УКУ).
По результатам судебного рассмотрения было вынесено 7 приговоров: 6 за глорификацию (из которых 5 предусматривали лишение свободы с освобождением от отбывания наказания на основании ст. 75 УКУ, а 1 – 3 года пробационного надзора) и 1 за пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ), что предусматривал 11 лет лишения свободы
