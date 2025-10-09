$41.400.09
Эксклюзив
11:29
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
Пособничество священников УПЦ (МП) РФ: Офис Генпрокурора рассказал о разоблаченных преступлениях

Киев • УНН

 • 1596 просмотра

Священнослужитель УПЦ (МП) разоблачен за организацию незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Его задержали при получении 26 тысяч евро, ему и сообщнику избраны меры пресечения.

Пособничество священников УПЦ (МП) РФ: Офис Генпрокурора рассказал о разоблаченных преступлениях

Разоблачен священнослужитель УПЦ (МП) по подозрению в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали 

Прокуроры Окружной прокуратуры города Черновцы совместно с полицией и СБУ разоблачили священнослужителя УПЦ (МП), который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. К преступной схеме он привлек сообщника – 42-летнего жителя села Банчены Черновицкого района

 - говорится в сообщении. 

По данным следствия, священнослужитель обещал двум военнообязанным мужчинам организовать беспрепятственное пересечение украинско-румынской границы за 13 тысяч евро с человека.

Сообщается, что к нелегальному "бизнесу" он привлек знакомого, который обеспечивал транспортное сопровождение "клиентов" из Тернопольской в Черновицкую область, где и должна была состояться передача средств и дальнейший инструктаж.

На Волыни священник за 10 тысяч долларов взятки пообещал рукоположить уклониста в дьяконы22.09.25, 16:34 • 2411 просмотров

ОГП отмечает, что при получении 26 тысяч евро в Черновцах организаторы задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и избраны меры пресечения:

  • священнослужителю – содержание под стражей с возможностью внесения залога более 1,2 млн грн;
    • его сообщнику – содержание под стражей с возможностью внесения залога 605 600 грн.

      Офис Генпрокурора отмечает, что указанный выше случай является частью более широкой проблемы пособничества священнослужителей УПЦ (МП) государству-агрессору.

      В течение 2025 года правоохранительные органы системно расследовали деятельность лиц, которые подозреваются, обвиняются или были осуждены за сотрудничество с врагом, государственную измену, содействие уклонению от мобилизации, глорификацию, а также предоставление врагу информации о перемещении ВСУ

      - информирует Офис Генпрокурора. 

      Сообщается, что в 2025 году было сообщено о подозрении 12 лицам по различным статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, 9 подозрений касались глорификации (ст. 436-2 УКУ), 1 – государственной измены (ч. 2 ст. 111 УКУ), 1 – препятствования законной деятельности ВСУ (ст. 114-1 УКУ), а также 1 – несанкционированного распространения информации о размещении или перемещении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УКУ).

      В суд направлено 13 обвинительных актов, из которых 9 касались глорификации (ст. 436-2 УКУ), 2 – посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 110 УКУ), 1 – государственной измены (ст. 111 УКУ) и 1 – препятствования деятельности ВСУ (ст. 114-1 УКУ).

      По результатам судебного рассмотрения было вынесено 7 приговоров: 6 за глорификацию (из которых 5 предусматривали лишение свободы с освобождением от отбывания наказания на основании ст. 75 УКУ, а 1 – 3 года пробационного надзора) и 1 за пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ), что предусматривал 11 лет лишения свободы

       - говорится в сообщении.

      Обыски в Почаевской лавре на Тернопольщине: полиция и СБУ расследуют возможное мошенничество с имуществом святыни08.10.25, 15:35 • 2518 просмотров

      Анна Мурашко

      ОбществоКриминал и ЧП
      Государственная граница Украины
      Черновицкая область
      Тернопольская область
      Генеральный прокурор Украины
      Служба безопасности Украины
      Румыния
      Украина
      Черновцы