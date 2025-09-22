На Волыни священник за 10 тысяч долларов взятки пообещал рукоположить уклониста в дьяконы
Киев • УНН
На Волыни священнослужитель обещал отсрочку от мобилизации через рукоположение в дьяконы за 10 тысяч долларов США. Ему сообщено о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
На Волыни правоохранители разоблачили священнослужителя, который за 10 тысяч долларов США обещал отсрочку от мобилизации через посвящение в диаконы. Об этом сообщает Спецпрокуратура Западного региона, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона задокументирован факт получения неправомерной выгоды священнослужителем из Волыни
По данным следствия, за 10 тысяч долларов США он гарантировал военнообязанному посвящение в диаконы одной из церквей, исключение из реестра "Оберіг" и предоставление отсрочки от мобилизации как священнослужителю. Чтобы придать такому "посвящению" вид настоящего, отец предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал выучить определенные библейские тексты.
Часть средств в сумме 80 тысяч гривен он получил на банковскую карту, остальное – 8 тысяч долларов США – наличными во время личной встречи.
Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Сейчас судом ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, однако это решение обжалуется прокуратурой в апелляционном порядке.
Во Львове преподаватель колледжа организовал схему уклонения от мобилизации за 12 тыс. грн22.09.25, 13:21 • 1982 просмотра