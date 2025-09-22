На Волыни священник за 10 тысяч долларов взятки пообещал рукоположить уклониста в дьяконы

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 4240 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 8086 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 15338 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 31199 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 34015 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 22739 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 36780 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 22711 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 33351 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47623 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4.9м/с
28%
753мм
Популярные новости
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть людиVideo22 сентября, 04:41 • 16152 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 27423 просмотра
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto10:21 • 12123 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 13963 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск11:27 • 10649 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 14084 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
11:25 • 15352 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 31211 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 34030 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 36792 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 14053 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 6368 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 27495 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 82594 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 105379 просмотра
Актуальное
Financial Times
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
Бильд
ЧатГПТ

На Волыни священник за 10 тысяч долларов взятки пообещал рукоположить уклониста в дьяконы

Киев • УНН

 • 232 просмотра

На Волыни священнослужитель обещал отсрочку от мобилизации через рукоположение в дьяконы за 10 тысяч долларов США. Ему сообщено о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

На Волыни священник за 10 тысяч долларов взятки пообещал рукоположить уклониста в дьяконы

На Волыни правоохранители разоблачили священнослужителя, который за 10 тысяч долларов США обещал отсрочку от мобилизации через посвящение в диаконы. Об этом сообщает Спецпрокуратура Западного региона, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона задокументирован факт получения неправомерной выгоды священнослужителем из Волыни

- говорится в сообщении.

По данным следствия, за 10 тысяч долларов США он гарантировал военнообязанному посвящение в диаконы одной из церквей, исключение из реестра "Оберіг" и предоставление отсрочки от мобилизации как священнослужителю. Чтобы придать такому "посвящению" вид настоящего, отец предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал выучить определенные библейские тексты.

Часть средств в сумме 80 тысяч гривен он получил на банковскую карту, остальное – 8 тысяч долларов США – наличными во время личной встречи.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Сейчас судом ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, однако это решение обжалуется прокуратурой в апелляционном порядке.

Во Львове преподаватель колледжа организовал схему уклонения от мобилизации за 12 тыс. грн22.09.25, 13:21 • 1982 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Волынская область