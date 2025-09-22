На Волині священник за 10 тисяч доларів хабаря пообіцяв висвятити ухилянта у диякони

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 3892 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 7220 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 14590 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 30362 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 33268 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 22496 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 36257 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 22632 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33271 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47600 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
24%
753мм
Популярнi новини
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди Video22 вересня, 04:41 • 15717 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 26774 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto10:21 • 11670 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 13080 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 10102 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 13272 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 14575 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 30350 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 33253 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 36245 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 13272 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 5938 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 26930 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 82397 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 105164 перегляди
Актуальне
Financial Times
Дія (сервіс)
The New York Times
Bild
ChatGPT

На Волині священник за 10 тисяч доларів хабаря пообіцяв висвятити ухилянта у диякони

Київ • УНН

 • 40 перегляди

На Волині священнослужитель обіцяв відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони за 10 тисяч доларів США. Йому повідомлено про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

На Волині священник за 10 тисяч доларів хабаря пообіцяв висвятити ухилянта у диякони

На Волині правоохоронці викрили священнослужителя, який за 10 тисяч доларів США обіцяв відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони. Про це повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону, пише УНН.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону задокументовано факт отримання неправомірної вигоди священнослужителем з Волині

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, за 10 тисяч доларів США він гарантував військовозобов’язаному висвячення у диякони однієї з церков, виключення з реєстру "Оберіг" та надання відстрочки від мобілізації як священнослужителю. Щоб надати такому "висвяченню" вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти.

Частину коштів у сумі 80 тисяч гривень він отримав на банківську картку, решту – 8 тисяч доларів США – готівкою під час особистої зустрічі.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Наразі судом йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, однак це рішення оскаржується прокуратурою в апеляційному порядку.

У Львові викладач коледжу організував схему ухилення від мобілізації за 12 тис. грн22.09.25, 13:21 • 1962 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Волинська область