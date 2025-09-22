На Волині священник за 10 тисяч доларів хабаря пообіцяв висвятити ухилянта у диякони
Київ • УНН
На Волині священнослужитель обіцяв відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони за 10 тисяч доларів США. Йому повідомлено про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
На Волині правоохоронці викрили священнослужителя, який за 10 тисяч доларів США обіцяв відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони. Про це повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону, пише УНН.
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону задокументовано факт отримання неправомірної вигоди священнослужителем з Волині
За даними слідства, за 10 тисяч доларів США він гарантував військовозобов’язаному висвячення у диякони однієї з церков, виключення з реєстру "Оберіг" та надання відстрочки від мобілізації як священнослужителю. Щоб надати такому "висвяченню" вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти.
Частину коштів у сумі 80 тисяч гривень він отримав на банківську картку, решту – 8 тисяч доларів США – готівкою під час особистої зустрічі.
Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Наразі судом йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, однак це рішення оскаржується прокуратурою в апеляційному порядку.
