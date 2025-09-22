У Львові викладач коледжу організував схему ухилення від мобілізації за 12 тис. грн

Викладач фахового коледжу одного з університетів Львова організував схему отримання хабарів від абітурієнтів мобілізаційного віку. За 12 тис. грн з кожного він обіцяв вплинути на посадовців для зарахування на денну форму навчання, що давало відстрочку від мобілізації.