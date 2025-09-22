$41.250.00
09:32 • 10744 перегляди
У Львові викладач коледжу організував схему ухилення від мобілізації за 12 тис. грн

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Викладач фахового коледжу одного з університетів Львова організував схему отримання хабарів від абітурієнтів мобілізаційного віку. За 12 тис. грн з кожного він обіцяв вплинути на посадовців для зарахування на денну форму навчання, що давало відстрочку від мобілізації.

У Львові викладач коледжу організував схему ухилення від мобілізації за 12 тис. грн

Викладач фахового коледжу одного з університетів Львова організував схему отримання хабаря від абітурієнтів мобілізаційного віку. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За даними слідства, викладач фахового коледжу одного з університетів Львова реалізував схему отримання неправомірної вигоди від абітурієнтів мобілізаційного віку

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за грошову винагороду він обіцяв вплинути на посадовців університету для зарахування конкретного вступника у цей навчальний заклад на денну форму навчання.

Його "клієнти", чоловіки віком від 25 років, мали можливість отримати відстрочку від мобілізації. З кожного - по 12 тис. грн за вступ

- додали у прокуратурі.

За попередньою інформацією, за його сприяння до навчального закладу було прийнято близько 40 чоловіків призовного віку.

Окрім цього, до "послуг" підозрюваного входив супровід: "клієнти" без відвідування навчального закладу успішно здавали залікові та екзаменаційні роботи. Так студенти уникали відрахування і могли розраховувати на відстрочку на тривалий період часу.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання всієї обумовленої суми за вступ.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова йому повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Львів