Ексклюзив
07:19 • 1754 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 5576 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 11253 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 12646 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 26519 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 43788 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 53979 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60078 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56731 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 83972 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
Спецпрокуратури викрили 46 осіб у шахрайських схемах мобілізації на 8 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Прокурори України викрили 46 осіб у злочинах, пов'язаних з мобілізацією, за останні два тижні. Загальна сума хабарів сягнула майже 8 мільйонів гривень.

Спецпрокуратури викрили 46 осіб у шахрайських схемах мобілізації на 8 мільйонів гривень

Прокурори України у сфері оборони продовжують викривати злочини у системі мобілізації та нові шахрайські схеми для ухилення від призову та військової служби. Лише за останні два тижні задокументовано 46 осіб, причетних до кримінальних правопорушень у цій сфері. Загальна сума грошової вигоди, яку намагалися отримати учасники схем, сягнула майже 8 мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Прокуратура та правоохоронці у різних регіонах країни викрили низку спроб організувати втечу за кордон чоловіків призовного віку. 

Так, у Львові посадовець Міноборони вимагав $16 500 за незаконне переправлення особи, а в Києві військовослужбовець ЗСУ за $82 000 організував виїзд двох чоловіків. У Дніпрі та Кривому Розі діяли групи, які брали від $6 500 до $14 000 за аналогічні послуги. У Чернівцях затримано двох співробітників РТЦК та СП, що вимагали $3 000 за переправлення чоловіка до Румунії. Випадки корупції зафіксовані також у Харкові та на Рівненщині.

Організував схему дезертирства за 7 тис. доларів: у Дніпрі затримали колишнього командира військової частини19.09.25, 10:16 • 2570 переглядiв

Серед зафіксованих злочинів – вимагання грошей за відстрочки від служби, бронювання на підприємствах критичної інфраструктури та виключення з розшуку. У Києві головний спеціаліст МОУ вимагав $10 000 за бронювання, а у Львові посередник отримав понад 400 тис. грн за сприяння в ухиленні від мобілізації.

Подібні випадки розслідуються в Одесі, Чернівцях, Миколаєві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Хмельницькому та інших регіонах. Суми хабарів коливаються від 20 000 грн до понад $6 500.

Окремим напрямом стали схеми із підробкою медичних документів та фальсифікацією висновків ВЛК. 

У Черкасах затримано т.в.о. начальника відділу РТЦК та СП, який за 8 000 доларів США обіцяв "потрібне" рішення ВЛК. У Полтаві затримано члена ВЛК та лікаря місцевої лікарні, які вимагали 5 000 доларів США за встановлення групи інвалідності. В Одесі викрито групу з 4 осіб – військовослужбовця та лікарів, які за 5 000 доларів США виготовляли підроблені медичні документи. У Харкові викрито секретаря регіональної ВЛК, яка за 3 000 доларів США "коригувала" висновки про придатність. У Вінниці затримано лікаря-хірурга військової частини, який за 500 доларів США впливав на рішення ВЛК про "обмежену придатність".

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

У Харкові секретар ВЛК за $3 000 коригувала висновки про придатність, а у Вінниці лікар-хірург впливав на рішення за $500.

Усі дії підозрюваних кваліфіковано за статтями 332, 368, 369, 369-2 та 408 Кримінального кодексу України. За клопотанням прокурорів суди обирають для них запобіжні заходи, у тому числі тримання під вартою.

Допомагав з відстрочкою від мобілізації та виїздом за кордон: на Львівщині викрили посадовця Міноборони18.09.25, 18:08 • 7618 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Державний кордон України
Рівненська область
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпро (місто)
Румунія
Україна
Кривий Ріг
Чернівці
Чернігів
Полтава
Вінниця
Черкаси
Хмельницький
Запоріжжя
Львів
Миколаїв
Одеса
Херсон
Київ
Харків