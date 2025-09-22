Спецпрокуратури викрили 46 осіб у шахрайських схемах мобілізації на 8 мільйонів гривень
Київ • УНН
Прокурори України викрили 46 осіб у злочинах, пов'язаних з мобілізацією, за останні два тижні. Загальна сума хабарів сягнула майже 8 мільйонів гривень.
Прокурори України у сфері оборони продовжують викривати злочини у системі мобілізації та нові шахрайські схеми для ухилення від призову та військової служби. Лише за останні два тижні задокументовано 46 осіб, причетних до кримінальних правопорушень у цій сфері. Загальна сума грошової вигоди, яку намагалися отримати учасники схем, сягнула майже 8 мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Прокуратура та правоохоронці у різних регіонах країни викрили низку спроб організувати втечу за кордон чоловіків призовного віку.
Так, у Львові посадовець Міноборони вимагав $16 500 за незаконне переправлення особи, а в Києві військовослужбовець ЗСУ за $82 000 організував виїзд двох чоловіків. У Дніпрі та Кривому Розі діяли групи, які брали від $6 500 до $14 000 за аналогічні послуги. У Чернівцях затримано двох співробітників РТЦК та СП, що вимагали $3 000 за переправлення чоловіка до Румунії. Випадки корупції зафіксовані також у Харкові та на Рівненщині.
Серед зафіксованих злочинів – вимагання грошей за відстрочки від служби, бронювання на підприємствах критичної інфраструктури та виключення з розшуку. У Києві головний спеціаліст МОУ вимагав $10 000 за бронювання, а у Львові посередник отримав понад 400 тис. грн за сприяння в ухиленні від мобілізації.
Подібні випадки розслідуються в Одесі, Чернівцях, Миколаєві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Хмельницькому та інших регіонах. Суми хабарів коливаються від 20 000 грн до понад $6 500.
Окремим напрямом стали схеми із підробкою медичних документів та фальсифікацією висновків ВЛК.
У Черкасах затримано т.в.о. начальника відділу РТЦК та СП, який за 8 000 доларів США обіцяв "потрібне" рішення ВЛК. У Полтаві затримано члена ВЛК та лікаря місцевої лікарні, які вимагали 5 000 доларів США за встановлення групи інвалідності. В Одесі викрито групу з 4 осіб – військовослужбовця та лікарів, які за 5 000 доларів США виготовляли підроблені медичні документи. У Харкові викрито секретаря регіональної ВЛК, яка за 3 000 доларів США "коригувала" висновки про придатність. У Вінниці затримано лікаря-хірурга військової частини, який за 500 доларів США впливав на рішення ВЛК про "обмежену придатність".
У Харкові секретар ВЛК за $3 000 коригувала висновки про придатність, а у Вінниці лікар-хірург впливав на рішення за $500.
Усі дії підозрюваних кваліфіковано за статтями 332, 368, 369, 369-2 та 408 Кримінального кодексу України. За клопотанням прокурорів суди обирають для них запобіжні заходи, у тому числі тримання під вартою.
