Спецпрокуратуры разоблачили 46 человек в мошеннических схемах мобилизации на 8 миллионов гривен

Прокуроры Украины в сфере обороны продолжают разоблачать преступления в системе мобилизации и новые мошеннические схемы для уклонения от призыва и военной службы. Только за последние две недели задокументировано 46 человек, причастных к уголовным правонарушениям в этой сфере. Общая сумма денежной выгоды, которую пытались получить участники схем, достигла почти 8 миллионов гривен. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Прокуратура и правоохранители в разных регионах страны разоблачили ряд попыток организовать побег за границу мужчин призывного возраста.

Так, во Львове чиновник Минобороны требовал $16 500 за незаконную переправку лица, а в Киеве военнослужащий ВСУ за $82 000 организовал выезд двух мужчин. В Днепре и Кривом Роге действовали группы, которые брали от $6 500 до $14 000 за аналогичные услуги. В Черновцах задержаны два сотрудника РТЦК и СП, требовавшие $3 000 за переправку мужчины в Румынию. Случаи коррупции зафиксированы также в Харькове и Ровенской области.

Организовал схему дезертирства за 7 тыс. долларов: в Днепре задержали бывшего командира воинской части

Среди зафиксированных преступлений – вымогательство денег за отсрочки от службы, бронирование на предприятиях критической инфраструктуры и исключение из розыска. В Киеве главный специалист МОУ требовал $10 000 за бронирование, а во Львове посредник получил более 400 тыс. грн за содействие в уклонении от мобилизации.

Подобные случаи расследуются в Одессе, Черновцах, Николаеве, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Хмельницком и других регионах. Суммы взяток колеблются от 20 000 грн до более $6 500.

Отдельным направлением стали схемы с подделкой медицинских документов и фальсификацией заключений ВВК.

В Черкассах задержан врио начальника отдела РТЦК и СП, который за 8 000 долларов США обещал "нужное" решение ВВК. В Полтаве задержаны член ВВК и врач местной больницы, которые требовали 5 000 долларов США за установление группы инвалидности. В Одессе разоблачена группа из 4 человек – военнослужащего и врачей, которые за 5 000 долларов США изготавливали поддельные медицинские документы. В Харькове разоблачена секретарь региональной ВВК, которая за 3 000 долларов США "корректировала" выводы о пригодности. В Виннице задержан врач-хирург воинской части, который за 500 долларов США влиял на решение ВВК об "ограниченной пригодности". – сообщили в Офисе Генпрокурора.

В Харькове секретарь ВВК за $3 000 корректировала выводы о пригодности, а в Виннице врач-хирург влиял на решения за $500.

Все действия подозреваемых квалифицированы по статьям 332, 368, 369, 369-2 и 408 Уголовного кодекса Украины. По ходатайству прокуроров суды избирают для них меры пресечения, в том числе содержание под стражей.

Помогал с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу: на Львовщине разоблачили чиновника Минобороны