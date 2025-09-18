Помогал с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу: на Львовщине разоблачили чиновника Минобороны

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 6136 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 13175 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 22026 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 15535 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 15081 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 24395 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14902 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 44298 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43521 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33280 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.8м/с
57%
752мм
Популярные новости
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 21937 просмотра
Марк Цукерберг провалил презентацию «очков искусственного интеллекта» от Meta - СМИ18 сентября, 07:02 • 5436 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 20650 просмотра
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб18 сентября, 09:16 • 11044 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 12415 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 12467 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 22036 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 20700 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 24403 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 44301 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Андрей Парубий
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Польша
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 21974 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 23518 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 23859 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 22461 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 51820 просмотра
Актуальное
ЧатГПТ
The Economist
Еврофайтер Тайфун
Ми-8
E-6 Mercury

Помогал с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу: на Львовщине разоблачили чиновника Минобороны

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Львовские правоохранители задержали подполковника юстиции Минобороны, который организовал коррупционную схему: за взятку он оформлял фиктивные отсрочки от мобилизации и способствовал незаконному выезду военнообязанных за границу.

Помогал с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу: на Львовщине разоблачили чиновника Минобороны

Правоохранители Львовской области разоблачили подполковника юстиции Минобороны, который получил взятку за незаконное содействие военнообязанным в выезде за границу и фиктивной отсрочке от мобилизации. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Как установило следствие, заместитель начальника одного из отделов департамента Минобороны получил от посредника 12 тысяч долларов США за организацию незаконной переправки военнообязанного через государственную границу.

Результаты проверки статуса инвалидности: Генпрокурор Кравченко раскрыл, сколько прокуроров было уволено16.09.25, 14:24 • 7137 просмотров

Кроме этого, за более чем 4,5 тысячи долларов он снял "клиента" с розыска территориального центра комплектования и оформил фиктивную отсрочку в связи с уходом за близкой родственницей с инвалидностью, что давало основания для якобы легального выезда в ЕС.

Действия подполковника создавали риски обхода законных процедур мобилизации и предоставления незаконных преимуществ военнообязанным, что подтверждает серьезность выявленной коррупционной схемы

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Правоохранители задокументировали получение первого транша в 4,5 тысячи долларов, а после получения второго - 12 тысяч долларов - подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас продолжается установление других возможных соучастников преступления.

Военнослужащему готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу), а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранении его от службы.

В Киеве фиктивно из мужчин делали "преподавателей", чтобы "забронировать" их: организатор и его сообщники задержаны12.09.25, 16:34 • 5944 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Львовская область
Министерство обороны Украины
Европейский Союз