Помогал с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу: на Львовщине разоблачили чиновника Минобороны

Правоохранители Львовской области разоблачили подполковника юстиции Минобороны, который получил взятку за незаконное содействие военнообязанным в выезде за границу и фиктивной отсрочке от мобилизации. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Как установило следствие, заместитель начальника одного из отделов департамента Минобороны получил от посредника 12 тысяч долларов США за организацию незаконной переправки военнообязанного через государственную границу.

Кроме этого, за более чем 4,5 тысячи долларов он снял "клиента" с розыска территориального центра комплектования и оформил фиктивную отсрочку в связи с уходом за близкой родственницей с инвалидностью, что давало основания для якобы легального выезда в ЕС.

Действия подполковника создавали риски обхода законных процедур мобилизации и предоставления незаконных преимуществ военнообязанным, что подтверждает серьезность выявленной коррупционной схемы - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Правоохранители задокументировали получение первого транша в 4,5 тысячи долларов, а после получения второго - 12 тысяч долларов - подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас продолжается установление других возможных соучастников преступления.

Военнослужащему готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу), а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранении его от службы.

