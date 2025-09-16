Результаты проверки статуса инвалидности: Генпрокурор Кравченко раскрыл, сколько прокуроров было уволено
Киев • УНН
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об увольнении 57 прокуроров со статусом инвалидности и 56 прокуроров с административных должностей после проверки. На рассмотрении находится 228 дисциплинарных жалоб.
После принятия Генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко решения о проведении проверки обоснованности предоставления статуса инвалидности из органов прокуратуры уволено 57 прокуроров с соответствующим статусом, еще 56 прокуроров уволены с административных должностей. Об этом во вторник сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Подробности
Кравченко напомнил, что в июле принял решение провести проверку обоснованности предоставления статуса инвалидности работникам прокуратуры. По словам Генпрокурора, этот вопрос с самого начала находится на его личном контроле и остается на постоянном контроле Офиса Генерального прокурора.
На сегодня:
— из органов прокуратуры уволено 57 прокуроров со статусом инвалидности;
— 56 прокуроров уволены с административных должностей;
— на рассмотрении находится 228 дисциплинарных жалоб.
Никаких исключений, именно так, по моему убеждению, должна работать здоровая система, именно так мы восстанавливаем доверие общества
Напомним
15 июля сообщалось, что Генпрокурор Руслан Кравченко принял решение о направлении более 300 прокуроров с инвалидностью на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии.
30 июля прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт относительно незаконного получения прокурором статуса инвалидности.
"Новое качество правосудия": Кравченко анонсировал полную цифровизацию уголовного процесса06.08.25, 15:44 • 2395 просмотров