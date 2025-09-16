$41.230.05
10:17 • 5030 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 12055 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 8984 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 14570 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 17955 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 12759 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 26441 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 22766 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 57280 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 66788 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Результаты проверки статуса инвалидности: Генпрокурор Кравченко раскрыл, сколько прокуроров было уволено

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об увольнении 57 прокуроров со статусом инвалидности и 56 прокуроров с административных должностей после проверки. На рассмотрении находится 228 дисциплинарных жалоб.

Результаты проверки статуса инвалидности: Генпрокурор Кравченко раскрыл, сколько прокуроров было уволено

После принятия Генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко решения о проведении проверки обоснованности предоставления статуса инвалидности из органов прокуратуры уволено 57 прокуроров с соответствующим статусом, еще 56 прокуроров уволены с административных должностей. Об этом во вторник сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Подробности

Кравченко напомнил, что в июле принял решение провести проверку обоснованности предоставления статуса инвалидности работникам прокуратуры. По словам Генпрокурора, этот вопрос с самого начала находится на его личном контроле и остается на постоянном контроле Офиса Генерального прокурора.

На сегодня:

— из органов прокуратуры уволено 57 прокуроров со статусом инвалидности;

— 56 прокуроров уволены с административных должностей;

— на рассмотрении находится 228 дисциплинарных жалоб.

Никаких исключений, именно так, по моему убеждению, должна работать здоровая система, именно так мы восстанавливаем доверие общества

- подчеркнул Кравченко.

Напомним

15 июля сообщалось, что Генпрокурор Руслан Кравченко принял решение о направлении более 300 прокуроров с инвалидностью на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии.

30 июля прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт относительно незаконного получения прокурором статуса инвалидности.

"Новое качество правосудия": Кравченко анонсировал полную цифровизацию уголовного процесса06.08.25, 15:44 • 2395 просмотров

Татьяна Краевская

ОбществоПолитика
Руслан Кравченко