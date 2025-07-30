Суд розгляне першу справу щодо прокурора, який незаконно отримав інвалідність - Кравченко

Сьогодні, 30 липня, прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання прокурором статусу інвалідності. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Кравченко розповів, що обвинуваченими у справі є заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області, а також голова Черкаської обласної медико-соціальної експертної комісії.

За даними правоохоронців, 31 липня 2020 року прокурор отримав висновок лікаря про задовільний стан здоров’я. У той самий день звернувся до МСЕК про направлення на інвалідність.

У ту ж добу — повний пакет документів, і без формальностей отримання ІІ групи інвалідності. Один день і "готово"

Генпрокурор також розповів, що під час досудового розслідування прокурора звільнили з адміністративної посади.

Генеральна інспекція ОГП подала скаргу до кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів про його звільнення з органів прокуратури.

Перевірки інших випадків тривають.

Відновлення довіри до прокуратури починається з очищення системи. Цей шлях пройде кожен — незалежно від рангу, статусу чи вигаданого "права на поблажки". Я не про вибірковість. Я про закон і справедливість. І вони одні для всіх. Працюємо далі