Суд розгляне першу справу щодо прокурора, який незаконно отримав інвалідність - Кравченко
Київ • УНН
Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо незаконного отримання прокурором статусу інвалідності. Обвинуваченими є заступник керівника прокуратури та голова медико-соціальної комісії.
Сьогодні, 30 липня, прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання прокурором статусу інвалідності. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
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Кравченко розповів, що обвинуваченими у справі є заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області, а також голова Черкаської обласної медико-соціальної експертної комісії.
За даними правоохоронців, 31 липня 2020 року прокурор отримав висновок лікаря про задовільний стан здоров’я. У той самий день звернувся до МСЕК про направлення на інвалідність.
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Генпрокурор також розповів, що під час досудового розслідування прокурора звільнили з адміністративної посади.
Генеральна інспекція ОГП подала скаргу до кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів про його звільнення з органів прокуратури.
Перевірки інших випадків тривають.
Відновлення довіри до прокуратури починається з очищення системи. Цей шлях пройде кожен — незалежно від рангу, статусу чи вигаданого "права на поблажки". Я не про вибірковість. Я про закон і справедливість. І вони одні для всіх. Працюємо далі
Нагадаємо
15 липня повідомлялось, що Генпрокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення про направлення понад 300 прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням.
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