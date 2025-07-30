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Суд розгляне першу справу щодо прокурора, який незаконно отримав інвалідність - Кравченко

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо незаконного отримання прокурором статусу інвалідності. Обвинуваченими є заступник керівника прокуратури та голова медико-соціальної комісії.

Суд розгляне першу справу щодо прокурора, який незаконно отримав інвалідність - Кравченко

Сьогодні, 30 липня, прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання прокурором статусу інвалідності. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Кравченко розповів, що обвинуваченими у справі є заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області, а також голова Черкаської обласної медико-соціальної експертної комісії.

За даними правоохоронців, 31 липня 2020 року прокурор отримав висновок лікаря про задовільний стан здоров’я. У той самий день звернувся до МСЕК про направлення на інвалідність.

У ту ж добу — повний пакет документів, і без формальностей отримання ІІ групи інвалідності. Один день і "готово"

- вказав Кравченко.

Генпрокурор також розповів, що під час досудового розслідування прокурора звільнили з адміністративної посади.

Генеральна інспекція ОГП подала скаргу до кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів про його звільнення з органів прокуратури.

Перевірки інших випадків тривають.

Відновлення довіри до прокуратури починається з очищення системи. Цей шлях пройде кожен — незалежно від рангу, статусу чи вигаданого "права на поблажки". Я не про вибірковість. Я про закон і справедливість. І вони одні для всіх. Працюємо далі

- наголосив Кравченко.

Нагадаємо

15 липня повідомлялось, що Генпрокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення про направлення понад 300 прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням.

"Я обіцяв нікого не покривати": Кравченко повідомив про підозри двом прокурорам24.07.25, 12:37 • 3990 переглядiв

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Черкаська область
Руслан Кравченко