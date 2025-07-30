Суд рассмотрит первое дело в отношении прокурора, незаконно получившего инвалидность - Кравченко

Сегодня, 30 июля, прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт о незаконном получении прокурором статуса инвалидности. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Кравченко рассказал, что обвиняемыми по делу являются заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области, а также председатель Черкасской областной медико-социальной экспертной комиссии.

По данным правоохранителей, 31 июля 2020 года прокурор получил заключение врача об удовлетворительном состоянии здоровья. В тот же день обратился в МСЭК о направлении на инвалидность.

В те же сутки — полный пакет документов, и без формальностей получение II группы инвалидности. Один день и "готово"

Генпрокурор также рассказал, что во время досудебного расследования прокурор был уволен с административной должности.

Генеральная инспекция ОГП подала жалобу в квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров о его увольнении из органов прокуратуры.

Проверки других случаев продолжаются.

Восстановление доверия к прокуратуре начинается с очищения системы. Этот путь пройдет каждый — независимо от ранга, статуса или вымышленного "права на поблажки". Я не о выборочности. Я о законе и справедливости. И они одни для всех. Работаем дальше