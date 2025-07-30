Суд рассмотрит первое дело в отношении прокурора, незаконно получившего инвалидность - Кравченко
Киев • УНН
Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт относительно незаконного получения прокурором статуса инвалидности. Обвиняемыми являются заместитель руководителя прокуратуры и председатель медико-социальной комиссии.
Сегодня, 30 июля, прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт о незаконном получении прокурором статуса инвалидности. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Кравченко рассказал, что обвиняемыми по делу являются заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области, а также председатель Черкасской областной медико-социальной экспертной комиссии.
По данным правоохранителей, 31 июля 2020 года прокурор получил заключение врача об удовлетворительном состоянии здоровья. В тот же день обратился в МСЭК о направлении на инвалидность.
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Генпрокурор также рассказал, что во время досудебного расследования прокурор был уволен с административной должности.
Генеральная инспекция ОГП подала жалобу в квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров о его увольнении из органов прокуратуры.
Проверки других случаев продолжаются.
Восстановление доверия к прокуратуре начинается с очищения системы. Этот путь пройдет каждый — независимо от ранга, статуса или вымышленного "права на поблажки". Я не о выборочности. Я о законе и справедливости. И они одни для всех. Работаем дальше
Напомним
15 июля сообщалось, что Генпрокурор Руслан Кравченко принял решение о направлении более 300 прокуроров с инвалидностью на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии. Сейчас в органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию.
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