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Суд рассмотрит первое дело в отношении прокурора, незаконно получившего инвалидность - Кравченко

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт относительно незаконного получения прокурором статуса инвалидности. Обвиняемыми являются заместитель руководителя прокуратуры и председатель медико-социальной комиссии.

Суд рассмотрит первое дело в отношении прокурора, незаконно получившего инвалидность - Кравченко

Сегодня, 30 июля, прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт о незаконном получении прокурором статуса инвалидности. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Кравченко рассказал, что обвиняемыми по делу являются заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области, а также председатель Черкасской областной медико-социальной экспертной комиссии.

По данным правоохранителей, 31 июля 2020 года прокурор получил заключение врача об удовлетворительном состоянии здоровья. В тот же день обратился в МСЭК о направлении на инвалидность.

В те же сутки — полный пакет документов, и без формальностей получение II группы инвалидности. Один день и "готово"

- указал Кравченко.

Генпрокурор также рассказал, что во время досудебного расследования прокурор был уволен с административной должности.

Генеральная инспекция ОГП подала жалобу в квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров о его увольнении из органов прокуратуры.

Проверки других случаев продолжаются.

Восстановление доверия к прокуратуре начинается с очищения системы. Этот путь пройдет каждый — независимо от ранга, статуса или вымышленного "права на поблажки". Я не о выборочности. Я о законе и справедливости. И они одни для всех. Работаем дальше

- подчеркнул Кравченко.

Напомним

15 июля сообщалось, что Генпрокурор Руслан Кравченко принял решение о направлении более 300 прокуроров с инвалидностью на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии. Сейчас в органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию.

"Я обещал никого не покрывать": Кравченко сообщил о подозрениях двум прокурорам24.07.25, 12:37 • 3990 просмотров

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
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