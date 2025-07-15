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"Жодних індульгенцій": Кравченко відправив сотні прокурорів із інвалідністю на перевірку

Київ • УНН

 • 3714 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко направив 348 прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Це рішення прийнято через широкий суспільний резонанс щодо масового отримання статусу інвалідності прокурорами.

"Жодних індульгенцій": Кравченко відправив сотні прокурорів із інвалідністю на перевірку

Генпрокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення про направлення понад 300 прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, пише УНН

Кравченко вказав, що прокурорам з інвалідністю не буде "жодних індульгенцій — лише закон і довіра суспільства". Також зазначив, що питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за 9 місяців не вирішено. Тому "суспільство має повне право знати позицію Генерального прокурора". 

"Перше. Законодавець не передбачив для  Генерального прокурора повноваження одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності.

Друге. Звільнення прокурорів, за вказаних обставин, відбуваються на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Третє. Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. Я їх задовольнив", - написав Кравченко. 

Також  Кравченко розповів, що ухвалив рішення, в межах свої повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП. Виключення - ті, які мають статус:

— інвалідів дитинства,

— особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя,

— мають онкологічні захворювання,

— є інвалідами війни.

Таких в органах прокуратури 136 осіб.

Тож, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії.

Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено.  При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити "хрест" на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу.  Відновлення довіри — це шлях, який має пройти кожен. Без винятків. Без маніпуляцій

- додав Генпрокурор. 

Нагадаємо

Раніше повідомлялось про скандал з масовим встановленням інвалідності прокурорам.  В жовтні 2024 року УНН писав, що високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій. На Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю, а у Хмельницькій області - 61. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоПолітика
Хмельницька область
Черкаська область
Руслан Кравченко
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