"Жодних індульгенцій": Кравченко відправив сотні прокурорів із інвалідністю на перевірку

Генпрокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення про направлення понад 300 прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, пише УНН.

Кравченко вказав, що прокурорам з інвалідністю не буде "жодних індульгенцій — лише закон і довіра суспільства". Також зазначив, що питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за 9 місяців не вирішено. Тому "суспільство має повне право знати позицію Генерального прокурора".

"Перше. Законодавець не передбачив для Генерального прокурора повноваження одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності.

Друге. Звільнення прокурорів, за вказаних обставин, відбуваються на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Третє. Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. Я їх задовольнив", - написав Кравченко.

Також Кравченко розповів, що ухвалив рішення, в межах свої повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП. Виключення - ті, які мають статус:

— інвалідів дитинства,

— особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя,

— мають онкологічні захворювання,

— є інвалідами війни.

Таких в органах прокуратури 136 осіб.

Тож, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії.

Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити "хрест" на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Відновлення довіри — це шлях, який має пройти кожен. Без винятків. Без маніпуляцій - додав Генпрокурор.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось про скандал з масовим встановленням інвалідності прокурорам. В жовтні 2024 року УНН писав, що високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій. На Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю, а у Хмельницькій області - 61.