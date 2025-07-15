"Жодних індульгенцій": Кравченко відправив сотні прокурорів із інвалідністю на перевірку
Київ • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко направив 348 прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Це рішення прийнято через широкий суспільний резонанс щодо масового отримання статусу інвалідності прокурорами.
Генпрокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення про направлення понад 300 прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, пише УНН.
Кравченко вказав, що прокурорам з інвалідністю не буде "жодних індульгенцій — лише закон і довіра суспільства". Також зазначив, що питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за 9 місяців не вирішено. Тому "суспільство має повне право знати позицію Генерального прокурора".
"Перше. Законодавець не передбачив для Генерального прокурора повноваження одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності.
Друге. Звільнення прокурорів, за вказаних обставин, відбуваються на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).
Третє. Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. Я їх задовольнив", - написав Кравченко.
Також Кравченко розповів, що ухвалив рішення, в межах свої повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП. Виключення - ті, які мають статус:
— інвалідів дитинства,
— особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя,
— мають онкологічні захворювання,
— є інвалідами війни.
Таких в органах прокуратури 136 осіб.
Тож, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії.
Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити "хрест" на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Відновлення довіри — це шлях, який має пройти кожен. Без винятків. Без маніпуляцій
Нагадаємо
Раніше повідомлялось про скандал з масовим встановленням інвалідності прокурорам. В жовтні 2024 року УНН писав, що високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій. На Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю, а у Хмельницькій області - 61.