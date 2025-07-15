«Никаких индульгенций»: Кравченко отправил сотни прокуроров с инвалидностью на проверку

Генпрокурор Руслан Кравченко принял решение направить более 300 прокуроров с инвалидностью на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии, пишет УНН.

Кравченко указал, что прокурорам с инвалидностью не будет "никаких индульгенций — только закон и доверие общества". Также отметил, что вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал широкий общественный резонанс и за 9 месяцев не решен. Поэтому "общество имеет полное право знать позицию Генерального прокурора".

"Первое. Законодатель не предусмотрел для Генерального прокурора полномочия единолично увольнять прокуроров в таких случаях, как массовое получение статуса инвалидности.

Второе. Увольнение прокуроров, при указанных обстоятельствах, происходит на основании решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Третье. Сейчас в органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию. Я их удовлетворил", - написал Кравченко.

Также Кравченко рассказал, что принял решение, в рамках своих полномочий, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП. Исключение - те, которые имеют статус:

— инвалидов детства,

— лица, понесшие невосполнимые потери для здоровья,

— имеют онкологические заболевания,

— являются инвалидами войны.

Таких в органах прокуратуры 136 человек.

Итак, 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии.

Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус, в результате проверки, будет подтвержден. При этом, установленные факты недобросовестности, не должны ставить "крест" на авторитете всех прокуроров, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу. Восстановление доверия — это путь, который должен пройти каждый. Без исключений. Без манипуляций - добавил Генпрокурор.

Напомним

Ранее сообщалось о скандале с массовым установлением инвалидности прокурорам. В октябре 2024 года УНН писал, что высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой. В Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью, а в Хмельницкой области - 61.