"Я обещал никого не покрывать": Кравченко сообщил о подозрениях двум прокурорам

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о вручении подозрений двум представителям прокуратуры - заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черниговщины и бывшему первому заместителю главы прокуратуры Черкасской области. По его словам, один из них пытался скрыть незаконную передачу 8 тысяч гектаров земель, а другой злоупотреблял влиянием и разглашал данные расследования. Об этом сообщает УНН.

Мне, как Генеральному прокурору, неприятно писать о преступлениях внутри органов прокуратуры. Но еще хуже — молчать или закрывать глаза. Я обещал никого не покрывать - написал Кравченко в соцсетях.

По его словам, заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черниговщины инкриминируют: организацию похищения особо важных документов, подделку официальных документов и пособничество в фальсификации доказательств.

Этот прокурор пытался "прикрыть" незаконную передачу 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель одной из агрокомпаний. Организовал похищение 14 коробок с документами, которые имели решающее значение для экспертизы. Вместо доказательств в экспертное учреждение поступила коробка с газетами. И чтобы скрыть махинацию, подделал сопроводительные документы. Сегодня он получил свой документ — подозрение - рассказал Кравченко.

Что касается второго фигуранта, то бывший первый заместитель руководителя прокуратуры Черкасской области подозревается в злоупотреблении влиянием, разглашении данных досудебного расследования.

По словам Кравченко, в 2021 году за "вознаграждение" экс-чиновник прокуратуры вмешивался в расследование в интересах знакомого. Просил следователей зарегистрировать производство, провести допросы, изъятия и передавал эту информацию третьим лицам.

"Ходатайства о мерах пресечения прокурорам уже в суде.

Повторю еще раз — никаких индульгенций.

Особенно для тех, кто должен был бы защищать закон, а сам его презрел.

Нет и не будет прокуроров "вне системы координат". Есть преступление — будет ответственность", - добавил Кравченко.

Напомним

21 июля Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры Андрею Молочному, который сбил женщину на улице Большой Васильковской, которая позже скончалась в больнице. Обвинение в суде поддерживал лично Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

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