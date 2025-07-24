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"Я обіцяв нікого не покривати": Кравченко повідомив про підозри двом прокурорам

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко оголосив про підозри двом представникам прокуратури: заступнику керівника окружної прокуратури Чернігівщини та колишньому першому заступнику глави прокуратури Черкащини.

"Я обіцяв нікого не покривати": Кравченко повідомив про підозри двом прокурорам

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про вручення підозр двом представникам прокуратури - заступнику керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини та колишньому першому заступнику глави прокуратури Черкащини. За його словами, один з них намагався приховати незаконну передачу 8 тисяч гектарів земель, а інший зловживав впливом та розголошував дані розслідування. Про це повідомляє УНН.

Мені, як Генеральному прокурору, неприємно писати про злочини всередині органів прокуратури. Але ще гірше — мовчати або закривати очі. Я обіцяв нікого не покривати

- написав Кравченко у соцмережах. 

За його словами, заступнику керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини інкримінують: організацію викрадення особливо важливих документів, підробку офіційних документів та пособництво у фальсифікації доказів.

Цей прокурор намагався "прикрити" незаконну передачу 8 тисяч гектарів сільськогосподарських земель одній із агрокомпаній. Організував викрадення 14 коробок з документами, які мали вирішальне значення для експертизи. Замість доказів в експертну установу надійшла коробка з газетами. І щоб приховати махінацію підробив супровідні документи. Сьогодні він отримав свій документ — підозру

- розповів Кравченко.

Щодо другого фігуранта, то колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини підозрюється у зловживанні впливом, розголошенні даних досудового розслідування.

За словами Кравченка, у 2021 році за "винагороду" експосадовець прокуратури втручався у розслідування в інтересах знайомого. Просив слідчих зареєструвати провадження, провести допити, вилучення і передавав цю інформацію третім особам.

"Клопотання про запобіжні заходи прокурорам уже в суді.

Повторю ще раз — жодних індульгенцій.

Особливо для тих, хто мав би захищати закон, а сам його зневажив.

Немає і не буде прокурорів "поза системою координат". Є злочин — буде відповідальність", - додав Кравченко.

Нагадаємо

21 липня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному, який збив жінку на вулиці Великій Васильківській, яка пізніше померла в лікарні. Обвинувачення у суді підтримував особисто Генеральний прокурор України Руслан Кравченко

"Жодних індульгенцій": Кравченко відправив сотні прокурорів із інвалідністю на перевірку15.07.25, 16:14 • 6257 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Черкаська область
Руслан Кравченко
Чернігівська область
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