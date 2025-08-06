"Новое качество правосудия": Кравченко анонсировал полную цифровизацию уголовного процесса
Киев • УНН
ОГП реализует почти 200 мероприятий в рамках реформы правоохранительной системы.
Офис Генерального прокурора реализует почти 200 мероприятий в рамках реформы правоохранительной системы. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время встречи с Главой Консультативной миссии ЕС в Украине Рольфом Холмбо, передает УНН.
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По его словам, стороны обсудили:
1. Дорожную карту по верховенству права. Как указал Кравченко, Офис Генерального прокурора привлечен к выполнению более 100 мероприятий в рамках Дорожной карты. Почти 40 из них — непосредственная ответственность прокуратуры. Речь идет об укреплении институтов, защите прав человека и усилении способности правоохранительных органов.
2. Реформирование сектора безопасности.
Кравченко рассказал, что в рамках комплексного стратегического плана реформы правоохранительной системы на ОГП возложена реализация почти 200 мероприятий. Создана межведомственная рабочая группа, которая уже работает в четырех подгруппах.
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3. Цифровизация уголовного процесса.
По словам Генпрокурора, Украина движется к полноценному электронному уголовному производству от начала и до судебного рассмотрения.
Пилотный проект СМЕРЕКА, реализуемый совместно с партнерами, в том числе и КМЕС, уже доказал свою эффективность. После доработки — готовы масштабировать эту систему на всю правоохранительную систему. Это новое качество правосудия: прозрачное, быстрое, удобное для каждого участника процесса
Также говорили о вызовах, которые стоят перед органами прокуратуры:
— низкие зарплаты;
— более 1000 вакантных должностей;
— длительные конкурсы.
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Он также указал, что убежден - прокуратура выполнит все международные обязательства в полном объеме.
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