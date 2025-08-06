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"Новое качество правосудия": Кравченко анонсировал полную цифровизацию уголовного процесса

Киев • УНН

 • 208 просмотра

ОГП реализует почти 200 мероприятий в рамках реформы правоохранительной системы.

"Новое качество правосудия": Кравченко анонсировал полную цифровизацию уголовного процесса

Офис Генерального прокурора реализует почти 200 мероприятий в рамках реформы правоохранительной системы. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время встречи с Главой Консультативной миссии ЕС в Украине Рольфом Холмбо, передает УНН

Сегодня имел содержательный разговор с послом Рольфом Холмбо — главой Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию гражданского сектора безопасности в Украине. Полное взаимопонимание и общее видение будущего по всем ключевым направлениям

- указал Кравченко.

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По его словам, стороны обсудили:

1. Дорожную карту по верховенству права. Как указал Кравченко, Офис Генерального прокурора привлечен к выполнению более 100 мероприятий в рамках Дорожной карты. Почти 40 из них — непосредственная ответственность прокуратуры. Речь идет об укреплении институтов, защите прав человека и усилении способности правоохранительных органов.

2. Реформирование сектора безопасности.

Кравченко рассказал, что в рамках комплексного стратегического плана реформы правоохранительной системы на ОГП возложена реализация почти 200 мероприятий. Создана межведомственная рабочая группа, которая уже работает в четырех подгруппах.

Отдельный акцент — правосудие переходного периода, как ключевой механизм преодоления последствий агрессии РФ. Это — наш долг перед теми, кто пострадал, и перед всем обществом, которое ждет справедливости

- указал Кравченко. 

3. Цифровизация уголовного процесса.

По словам Генпрокурора, Украина движется к полноценному электронному уголовному производству от начала и до судебного рассмотрения.

Пилотный проект СМЕРЕКА, реализуемый совместно с партнерами, в том числе и КМЕС, уже доказал свою эффективность. После доработки — готовы масштабировать эту систему на всю правоохранительную систему. Это новое качество правосудия: прозрачное, быстрое, удобное для каждого участника процесса

- рассказал Кравченко. 

Также говорили о вызовах, которые стоят перед органами прокуратуры:

— низкие зарплаты;

— более 1000 вакантных должностей;

— длительные конкурсы.

Я убежден: унифицированный подход к отбору прокуроров и здоровая конкуренция — это путь к качественному обновлению системы

- добавил Кравченко. 

Он также указал, что убежден - прокуратура выполнит все международные обязательства в полном объеме.

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Татьяна Краевская

политикаТехнологии
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Украина