"Нова якість правосуддя": Кравченко анонсував повну цифровізацію кримінального процесу

Офіс Генерального прокурора реалізує майже 200 заходів у межах реформи правоохоронної системи. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час зустрічі із Головою Консультативної місії ЄС в Україні Рольфом Холмбо, передає УНН.

Сьогодні мав змістовну розмову з послом Рольфом Холмбо — головою Консультативної місії Європейського Союзу з реформування цивільного сектору безпеки в Україні. Повне взаєморозуміння і спільне бачення майбутнього на всіх ключових напрямах - вказав Кравченко.

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За його словами, сторони обговорили:

1. Дорожню карту з верховенства права. Як вказав Кравченко, Офіс Генерального прокурора залучений до виконання понад 100 заходів у межах Дорожньої карти. Майже 40 з них — безпосередня відповідальність прокуратури. Йдеться про зміцнення інституцій, захист прав людини, і посилення спроможності органів правопорядку.

2. Реформування сектору безпеки.

Кравченко розповів, що у межах комплексного стратегічного плану реформи правоохоронної системи на ОГП покладено реалізацію майже 200 заходів. Створено міжвідомчу робочу групу, яка вже працює в чотирьох підгрупах.

Окремий акцент — правосуддя перехідного періоду, як ключовий механізм подолання наслідків агресії рф. Це — наш обов’язок перед тими, хто постраждав, і перед усім суспільством, яке чекає справедливості - вказав Кравченко.

3. Цифровізація кримінального процесу.

За словами Генпрокурора, Україна рухається до повноцінного електронного кримінального провадження від початку і до судового розгляду.

Пілотний проєкт СМЕРЕКА, що реалізується спільно з партнерами, в тому числ і КМЄС, уже довів свою ефективність. Після доопрацювання — готові масштабувати цю систему на всю правоохоронну систему. Це нова якість правосуддя: прозора, швидка, зручна для кожного учасника процесу - розповів Кравченко.

Також говорили про виклики, які постають перед органами прокуратури:

— низькі зарплати;

— понад 1000 вакантних посад;

— довготривалі конкурси.

Я переконаний: уніфікований підхід до відбору прокурорів і здорова конкуренція — це шлях до якісного оновлення системи - додав Кравченко.

Він також вказав, що переконаний- прокуратура виконає всі міжнародні зобовʼязання в повному обсязі.

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