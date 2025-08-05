Генпрокурор Кравченко обговорив запуск Спецтрибуналу та вільну роботу бізнесу з представниками США 5 серпня 2025

Генеральний прокурор Руслан Кравченко провів зустріч з представниками США, на якій обговорив питання запуску Спеціального трибуналу щодо злочинів росії та умови для вільної роботи бізнесу. Про це Кравченко повідомив у Facebook, передає УНН.

Сьогодні мав змістовну розмову з представниками Сполучених Штатів Америки — тимчасовою повіреною у справах США в Україні пані Джулі Девіс та радником з правових питань ФБР при Посольстві США Джоном Кʼяппоне. США ключовий партнер України. У центрі нашої зустрічі питання притягнення до відповідальності всіх, хто віддавав злочинні накази і виконував їх. Кожен такий наказ це загиблі мирні жителі, зруйновані міста, катування, зґвалтування, тортури. І всі ці злочини не залишаться безкарними