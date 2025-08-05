Генпрокурор Кравченко обговорив запуск Спецтрибуналу та вільну роботу бізнесу з представниками США 5 серпня 2025
Київ • УНН
Сторони також обговорили ефективність розслідувань злочинів та посилення кібербезпеки.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко провів зустріч з представниками США, на якій обговорив питання запуску Спеціального трибуналу щодо злочинів росії та умови для вільної роботи бізнесу. Про це Кравченко повідомив у Facebook, передає УНН.
Сьогодні мав змістовну розмову з представниками Сполучених Штатів Америки — тимчасовою повіреною у справах США в Україні пані Джулі Девіс та радником з правових питань ФБР при Посольстві США Джоном Кʼяппоне. США ключовий партнер України. У центрі нашої зустрічі питання притягнення до відповідальності всіх, хто віддавав злочинні накази і виконував їх. Кожен такий наказ це загиблі мирні жителі, зруйновані міста, катування, зґвалтування, тортури. І всі ці злочини не залишаться безкарними
Генпрокурор нагадав, що вже зафіксовано понад 170 тисяч воєнних злочинів, скоєних представниками рф.
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Також, як розповів Кравченко, на зустрічі сторони обговорили:
— ефективність розслідувань міжнародних злочинів;
— запуск та подальшу роботу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії;
— екстрадицію;
— боротьбу з міжнародним тероризмом, торгівлею наркотиками;
— посилення кібербезпеки;
— умови для вільної роботи чесного бізнесу в Україні.
Підкреслив: закон має захищати інвестиції і працюючий бізнес, а не тиснути і створювати проблеми
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15 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За словами Кравченка, це ще один крок справедливості. Також Генпрокурор заявляв, що робота Трибуналу - це робота фактів і доказів, тож саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль.