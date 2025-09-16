$41.230.05
Результати перевірки статусу інвалідності: Генпрокурор Кравченко розкрив, скільки прокурорів було звільнено

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності та 56 прокурорів з адміністративних посад після перевірки. На розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг.

Результати перевірки статусу інвалідності: Генпрокурор Кравченко розкрив, скільки прокурорів було звільнено

Після ухвалення Генеральним прокурором України Русланом Кравченко рішення про проведення перевірки обґрунтованості надання статусу інвалідності з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі відповідним статусом, ще 56 прокурорів звільнено з адміністративних посад. Про це у вівторок повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Кравченко нагадав, що у липні ухвалив рішення провести перевірку обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури. За словами Генпрокурора, це питання з самого початку на його особистому контролі й залишається на постійному контролі Офісу Генерального прокурора.

На сьогодні:

— з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності;

— 56 прокурорів звільнено з адміністративних посад;

— на розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг.

Ніяких виключень, саме так, на моє переконання, повинна працювати здорова система, саме так ми відновлюємо довіру суспільства

- наголосив Кравченко.

Нагадаємо

15 липня повідомлялось, що Генпрокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення про направлення понад 300 прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. 

30 липня прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання прокурором статусу інвалідності.

Тетяна Краєвська

СуспільствоПолітика
Руслан Кравченко