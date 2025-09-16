Результати перевірки статусу інвалідності: Генпрокурор Кравченко розкрив, скільки прокурорів було звільнено
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності та 56 прокурорів з адміністративних посад після перевірки. На розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг.
Після ухвалення Генеральним прокурором України Русланом Кравченко рішення про проведення перевірки обґрунтованості надання статусу інвалідності з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі відповідним статусом, ще 56 прокурорів звільнено з адміністративних посад. Про це у вівторок повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Кравченко нагадав, що у липні ухвалив рішення провести перевірку обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури. За словами Генпрокурора, це питання з самого початку на його особистому контролі й залишається на постійному контролі Офісу Генерального прокурора.
На сьогодні:
— з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності;
— 56 прокурорів звільнено з адміністративних посад;
— на розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг.
Ніяких виключень, саме так, на моє переконання, повинна працювати здорова система, саме так ми відновлюємо довіру суспільства
15 липня повідомлялось, що Генпрокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення про направлення понад 300 прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.
30 липня прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання прокурором статусу інвалідності.
