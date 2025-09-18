Допомагав з відстрочкою від мобілізації та виїздом за кордон: на Львівщині викрили посадовця Міноборони

Правоохоронці Львівської області викрили підполковника юстиції Міноборони, який отримав хабар за незаконне сприяння військовозобов’язаним у виїзді за кордон та фіктивній відстрочці від мобілізації. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Як встановило слідство, заступник начальника одного з відділів департаменту Міноборони отримав від посередника 12 тисяч доларів США за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон.

Окрім цього, за понад 4,5 тисячі доларів він зняв "клієнта" з розшуку територіального центру комплектування та оформив фіктивну відстрочку у зв’язку з доглядом за близькою родичкою з інвалідністю, що давало підстави для нібито легального виїзду до ЄС.

Дії підполковника створювали ризики обходу законних процедур мобілізації та надання незаконних переваг військовозобов’язаним, що підтверджує серйозність виявленої корупційної схеми - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці задокументували отримання першого траншу у 4,5 тисячі доларів, а після отримання другого - 12 тисяч доларів - підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі триває встановлення інших можливих співучасників злочину.

Військовослужбовцю готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон), а також клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від служби.

