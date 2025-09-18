Допомагав з відстрочкою від мобілізації та виїздом за кордон: на Львівщині викрили посадовця Міноборони
Київ • УНН
Львівські правоохоронці затримали підполковника юстиції Міноборони, який організував корупційну схему: за хабар він оформлював фіктивні відстрочки від мобілізації та сприяв незаконному виїзду військовозобов’язаних за кордон.
Правоохоронці Львівської області викрили підполковника юстиції Міноборони, який отримав хабар за незаконне сприяння військовозобов’язаним у виїзді за кордон та фіктивній відстрочці від мобілізації. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Як встановило слідство, заступник начальника одного з відділів департаменту Міноборони отримав від посередника 12 тисяч доларів США за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон.
Окрім цього, за понад 4,5 тисячі доларів він зняв "клієнта" з розшуку територіального центру комплектування та оформив фіктивну відстрочку у зв’язку з доглядом за близькою родичкою з інвалідністю, що давало підстави для нібито легального виїзду до ЄС.
Дії підполковника створювали ризики обходу законних процедур мобілізації та надання незаконних переваг військовозобов’язаним, що підтверджує серйозність виявленої корупційної схеми
Правоохоронці задокументували отримання першого траншу у 4,5 тисячі доларів, а після отримання другого - 12 тисяч доларів - підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі триває встановлення інших можливих співучасників злочину.
Військовослужбовцю готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон), а також клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від служби.
