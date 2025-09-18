$41.190.02
Допомагав з відстрочкою від мобілізації та виїздом за кордон: на Львівщині викрили посадовця Міноборони

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Львівські правоохоронці затримали підполковника юстиції Міноборони, який організував корупційну схему: за хабар він оформлював фіктивні відстрочки від мобілізації та сприяв незаконному виїзду військовозобов'язаних за кордон.

Допомагав з відстрочкою від мобілізації та виїздом за кордон: на Львівщині викрили посадовця Міноборони

Правоохоронці Львівської області викрили підполковника юстиції Міноборони, який отримав хабар за незаконне сприяння військовозобов’язаним у виїзді за кордон та фіктивній відстрочці від мобілізації. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Як встановило слідство, заступник начальника одного з відділів департаменту Міноборони отримав від посередника 12 тисяч доларів США за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. 

Результати перевірки статусу інвалідності: Генпрокурор Кравченко розкрив, скільки прокурорів було звільнено16.09.25, 14:24 • 7132 перегляди

Окрім цього, за понад 4,5 тисячі доларів він зняв "клієнта" з розшуку територіального центру комплектування та оформив фіктивну відстрочку у зв’язку з доглядом за близькою родичкою з інвалідністю, що давало підстави для нібито легального виїзду до ЄС.

Дії підполковника створювали ризики обходу законних процедур мобілізації та надання незаконних переваг військовозобов’язаним, що підтверджує серйозність виявленої корупційної схеми 

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці задокументували отримання першого траншу у 4,5 тисячі доларів, а після отримання другого - 12 тисяч доларів - підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі триває встановлення інших можливих співучасників злочину.

Військовослужбовцю готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон), а також клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від служби.

У Києві фіктивно із чоловіків робили "викладачів", щоб "забронювати" їх: організатора та його спільників затримано12.09.25, 16:34 • 5943 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Державний кордон України
Львівська область
Міністерство оборони України
Європейський Союз