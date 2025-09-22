Во Львове преподаватель колледжа организовал схему уклонения от мобилизации за 12 тыс. грн

Преподаватель профессионального колледжа одного из университетов Львова организовал схему получения взятки от абитуриентов мобилизационного возраста. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным следствия, преподаватель профессионального колледжа одного из университетов Львова реализовал схему получения неправомерной выгоды от абитуриентов мобилизационного возраста - говорится в сообщении.

Отмечается, что за денежное вознаграждение он обещал повлиять на должностных лиц университета для зачисления конкретного абитуриента в это учебное заведение на дневную форму обучения.

Его "клиенты", мужчины в возрасте от 25 лет, имели возможность получить отсрочку от мобилизации. С каждого - по 12 тыс. грн за поступление - добавили в прокуратуре.

По предварительной информации, при его содействии в учебное заведение было принято около 40 мужчин призывного возраста.

Кроме этого, в "услуги" подозреваемого входило сопровождение: "клиенты" без посещения учебного заведения успешно сдавали зачетные и экзаменационные работы. Так студенты избегали отчисления и могли рассчитывать на отсрочку на длительный период времени.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения всей оговоренной суммы за поступление.

При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

