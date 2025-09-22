Во Львове преподаватель колледжа организовал схему уклонения от мобилизации за 12 тыс. грн

$41.250.00
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 15077 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 14047 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 21178 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 17607 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 30074 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 45814 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 55269 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57445 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 86897 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА
На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть людиVideo
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 10656 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 15077 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 21178 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 62324 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 44545 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
Во Львове преподаватель колледжа организовал схему уклонения от мобилизации за 12 тыс. грн

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Преподаватель профессионального колледжа одного из университетов Львова организовал схему получения взяток от абитуриентов мобилизационного возраста. За 12 тыс. грн с каждого он обещал повлиять на должностных лиц для зачисления на дневную форму обучения, что давало отсрочку от мобилизации.

Во Львове преподаватель колледжа организовал схему уклонения от мобилизации за 12 тыс. грн

Преподаватель профессионального колледжа одного из университетов Львова организовал схему получения взятки от абитуриентов мобилизационного возраста. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным следствия, преподаватель профессионального колледжа одного из университетов Львова реализовал схему получения неправомерной выгоды от абитуриентов мобилизационного возраста

- говорится в сообщении.

Отмечается, что за денежное вознаграждение он обещал повлиять на должностных лиц университета для зачисления конкретного абитуриента в это учебное заведение на дневную форму обучения.

Его "клиенты", мужчины в возрасте от 25 лет, имели возможность получить отсрочку от мобилизации. С каждого - по 12 тыс. грн за поступление

- добавили в прокуратуре.

По предварительной информации, при его содействии в учебное заведение было принято около 40 мужчин призывного возраста.

Кроме этого, в "услуги" подозреваемого входило сопровождение: "клиенты" без посещения учебного заведения успешно сдавали зачетные и экзаменационные работы. Так студенты избегали отчисления и могли рассчитывать на отсрочку на длительный период времени.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения всей оговоренной суммы за поступление.

При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

Спецпрокуратуры разоблачили 46 человек в мошеннических схемах мобилизации на 8 миллионов гривен22.09.25, 10:53 • 1288 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Львов