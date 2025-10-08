СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. На оборудках викрито 14 організаторів, які продавали свої "послуги" від 1,5 до 13 тис. доларів США. Cеред затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів. Про це інформує СБУ, передає УНН.

Деталі

Київ

Так, у Києві кіберфахівці СБУ викрили колишнього головного спеціаліста секретаріату Кабміну та заступника декана столичного університету, які за гроші влаштовували ухилянтів викладачами вишу.

Черкаська область

У Черкаській області підозру отримала доцентка кафедри місцевого університету, яка знімала ухилянтів з розшуку в ТЦК і допомагала "списатися" з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів.

Для реалізації оборудки фігурантка використовувала знайомих серед лікарів та посадовців військкомату.

Також у регіоні викрито 27-річного адміністратора Телеграм-каналу, який поширював геолокації ТЦК на території Канівського району.

Хмельницька область

На Хмельниччині затримано завідуючого відділенням психіатричної лікарні – члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишній МСЕК).

За гроші він організовував військовозобов’язаним псевдогоспіталізацію для оформлення "статусу" непридатних до військової служби.

Кропівницький

У Кропивницькому викрито злочинне угруповання, учасники якого підвозили своїх клієнтів до однієї з прикордонних областей України, а потім лісовими стежками, поза контрольно-пропускними пунктами, переправляли їх до однієї з держав ЄС.

Житомир

У Житомирі затримано ще трьох фігурантів, які через знайомих лікарів та посадовців ТЦК оформлювали ухилянтам документи про "погане" здоров’я з можливістю подальшого виїзду за кордон.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

42-річний киянин організував незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Він пропонував військовозобов'язаним перетнути кордон з Румунією через річку Тису за 8 тисяч доларів.

