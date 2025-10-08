СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів
Київ • УНН
СБУ та Нацполіція ліквідували шість схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України. Затримано 14 організаторів, серед яких екс-посадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів, які продавали "послуги" від 1,5 до 13 тис. доларів.
Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. На оборудках викрито 14 організаторів, які продавали свої "послуги" від 1,5 до 13 тис. доларів США. Cеред затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів. Про це інформує СБУ, передає УНН.
Деталі
Київ
Так, у Києві кіберфахівці СБУ викрили колишнього головного спеціаліста секретаріату Кабміну та заступника декана столичного університету, які за гроші влаштовували ухилянтів викладачами вишу.
Черкаська область
У Черкаській області підозру отримала доцентка кафедри місцевого університету, яка знімала ухилянтів з розшуку в ТЦК і допомагала "списатися" з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів.
Для реалізації оборудки фігурантка використовувала знайомих серед лікарів та посадовців військкомату.
Також у регіоні викрито 27-річного адміністратора Телеграм-каналу, який поширював геолокації ТЦК на території Канівського району.
Хмельницька область
На Хмельниччині затримано завідуючого відділенням психіатричної лікарні – члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишній МСЕК).
За гроші він організовував військовозобов’язаним псевдогоспіталізацію для оформлення "статусу" непридатних до військової служби.
Кропівницький
У Кропивницькому викрито злочинне угруповання, учасники якого підвозили своїх клієнтів до однієї з прикордонних областей України, а потім лісовими стежками, поза контрольно-пропускними пунктами, переправляли їх до однієї з держав ЄС.
Житомир
У Житомирі затримано ще трьох фігурантів, які через знайомих лікарів та посадовців ТЦК оформлювали ухилянтам документи про "погане" здоров’я з можливістю подальшого виїзду за кордон.
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене організованою групою);
- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);
- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо
42-річний киянин організував незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Він пропонував військовозобов'язаним перетнути кордон з Румунією через річку Тису за 8 тисяч доларів.
СБУ та поліція зірвали масштабну схему ухилянтів у Києві: у фігурантів вилучили понад 17 млн грн готівки19.08.25, 12:58 • 3741 перегляд