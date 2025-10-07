У Києві судитимуть чоловіка, який пропонував ухилянтам переправу через Тису за 8 тисяч доларів

У Києві судитимуть чоловіка, який пропонував переправити ухилянтів через Тису за вісім тисяч доларів. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 42-річного мешканця Києва, який організував незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі повідомили, що обвинувачуваний підшукував військовозобов’язаних, яким обіцяв організувати перетин кордону України з Румунією двома різними маршрутами:

• офіційно - для цього потрібно робити документи, а це тривалий процес і дорого.

• дешевий і простий - через річку Тиса, яку треба перепливати на плавзасобі.

Потенційних "клієнтів" чоловік особисто мав забрати у Києві та потягом супроводжувати до Закарпатської області, а вже звідти допомогти їм дістатися до Румунії річкою. Обвинувачений агітував саме за цей спосіб, бо він дешевший і його легше організувати. Крім того, вже є клієнти, тож буде простіше плисти.

Гроші чоловік отримував через службу таксі. Затримали його одразу після отримання частини вказаної ним суми – п`ять тисяч доларів США.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 9 років - зазначили в прокуратурі.

Доповнення

До суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох спільників за обвинуваченням у підготовці до вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України Сергія Дуброва.

У Херсоні російські війська скинули вибухівку з дрона на зупинку громадського транспорту. Внаслідок удару загинув 65-річний чоловік, ще один місцевий мешканець дістав поранення.