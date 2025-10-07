У Києві судитимуть чоловіка, який пропонував ухилянтам переправу через Тису за 8 тисяч доларів

$41.340.11
48.270.11
ukenru
15:10 • 4608 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 6026 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 10976 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 15376 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 16982 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 42028 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44227 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71869 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59535 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56747 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
93%
753мм
Популярнi новини
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 26878 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 19299 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico7 жовтня, 08:41 • 12281 перегляди
Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft7 жовтня, 08:48 • 8264 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13946 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство15:10 • 4620 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 7728 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 42030 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 56737 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 66039 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніо Таяні
Герман Галущенко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Одеса
Китай
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13981 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 26297 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 79029 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 74497 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 149407 перегляди
Актуальне
The Guardian
Економіст (журнал)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

У Києві судитимуть чоловіка, який пропонував ухилянтам переправу через Тису за 8 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 782 перегляди

42-річний киянин організував незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Він пропонував військовозобов'язаним перетнути кордон з Румунією через річку Тису за 8 тисяч доларів.

У Києві судитимуть чоловіка, який пропонував ухилянтам переправу через Тису за 8 тисяч доларів

У Києві судитимуть чоловіка, який пропонував переправити ухилянтів через Тису за вісім тисяч доларів. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 42-річного мешканця Києва, який організував незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)

- йдеться у повідомленні.

В прокуратурі повідомили, що обвинувачуваний підшукував військовозобов’язаних, яким обіцяв організувати перетин кордону України з Румунією двома різними маршрутами:

• офіційно - для цього потрібно робити документи, а це тривалий процес і дорого.

• дешевий і простий - через річку Тиса, яку треба перепливати на плавзасобі.

Потенційних "клієнтів" чоловік особисто мав забрати у Києві та потягом супроводжувати до Закарпатської області, а вже звідти допомогти їм дістатися до Румунії річкою. Обвинувачений агітував саме за цей спосіб, бо він дешевший і його легше організувати. Крім того, вже є клієнти, тож буде простіше плисти.

Гроші чоловік отримував через службу таксі. Затримали його одразу після отримання частини вказаної ним суми – п`ять тисяч доларів США.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 9 років

- зазначили в прокуратурі.

Доповнення

До суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох спільників за обвинуваченням у підготовці до вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України Сергія Дуброва.

У Херсоні російські війська скинули вибухівку з дрона на зупинку громадського транспорту. Внаслідок удару загинув 65-річний чоловік, ще один місцевий мешканець дістав поранення. 

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Державний кордон України
Закарпатська область
Румунія
Україна
Херсон
Київ