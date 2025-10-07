$41.340.11
Ексклюзив
09:44 • 4900 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
07:13 • 24994 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 36781 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 66864 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 55956 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 55345 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 98322 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36456 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 41609 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 67925 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
Замах на заступника очільника МОЗ: перед судом постануть три спільника

Київ • УНН

 • 766 перегляди

До суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох осіб, які готували вбивство першого заступника Міністра охорони здоров'я України Сергія Дуброва. Обвинувачені вважали лікаря винним у смерті жінки після ДТП і намагалися придбати зброю для вчинення злочину.

Замах на заступника очільника МОЗ: перед судом постануть три спільника

До суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох спільників  за обвинуваченням у підготовці до вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України Сергія Дуброва. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо 37-річного киянина, 29-річного мешканця Київщини та їх 22-річної спільниці, яких обвинувачують у готуванні до умисного вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України та незакінченому замаху на придбання вогнепальної зброї, з якої чоловіка і планували вбити

- йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник Міністра охорони здоров’я, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.

З цією метою обвинувачені стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони намагалися придбати зброю, з якої планували застрелити лікаря. Втім, їх намірам завадили правоохоронці, затримавши спільників під час передачі грошей за пістолет системи "Стечкін", який мав стати знаряддям злочину.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1 ст. 14 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч.1, ч.2 ст. 263 КК України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що двоє з них зберігали амфетамін та PVP з метою збуту. Тож їх дії додатково кваліфіковано за ч.3 ст. 307 КК України.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. Обвинувачені перебувають під вартою.

Доповнення

Правоохоронця та мешканця Києва викрили у передачі закритої інформації, яку використали при плануванні замаху на колишнього першого заступника Міністра охорони здоров’я України.

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Україна
Київ