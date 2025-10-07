Замах на заступника очільника МОЗ: перед судом постануть три спільника
Київ • УНН
До суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох осіб, які готували вбивство першого заступника Міністра охорони здоров'я України Сергія Дуброва. Обвинувачені вважали лікаря винним у смерті жінки після ДТП і намагалися придбати зброю для вчинення злочину.
До суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох спільників за обвинуваченням у підготовці до вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України Сергія Дуброва. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо 37-річного киянина, 29-річного мешканця Київщини та їх 22-річної спільниці, яких обвинувачують у готуванні до умисного вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України та незакінченому замаху на придбання вогнепальної зброї, з якої чоловіка і планували вбити
Встановлено, що у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник Міністра охорони здоров’я, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.
З цією метою обвинувачені стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони намагалися придбати зброю, з якої планували застрелити лікаря. Втім, їх намірам завадили правоохоронці, затримавши спільників під час передачі грошей за пістолет системи "Стечкін", який мав стати знаряддям злочину.
Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1 ст. 14 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч.1, ч.2 ст. 263 КК України.
Також під час досудового розслідування встановлено, що двоє з них зберігали амфетамін та PVP з метою збуту. Тож їх дії додатково кваліфіковано за ч.3 ст. 307 КК України.
Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. Обвинувачені перебувають під вартою.
Доповнення
Правоохоронця та мешканця Києва викрили у передачі закритої інформації, яку використали при плануванні замаху на колишнього першого заступника Міністра охорони здоров’я України.