Покушение на заместителя главы Минздрава: перед судом предстанут три сообщника

В суд направлен обвинительный акт в отношении трех сообщников по обвинению в подготовке к убийству первого заместителя Министра здравоохранения Украины Сергея Дуброва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Прокурорами Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего киевлянина, 29-летнего жителя Киевской области и их 22-летней сообщницы, которых обвиняют в подготовке к умышленному убийству первого заместителя Министра здравоохранения Украины и неоконченном покушении на приобретение огнестрельного оружия, из которого мужчину и планировали убить - говорится в сообщении.

Установлено, что в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, умерла женщина. Первый заместитель Министра здравоохранения, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить.

С этой целью обвиняемые следили за ним, арендуя автомобили и квартиру в жилом комплексе, где проживает мужчина. Они пытались приобрести оружие, из которого планировали застрелить врача. Впрочем, их намерениям помешали правоохранители, задержав сообщников во время передачи денег за пистолет системы "Стечкин", который должен был стать орудием преступления.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 14 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч.1, ч.2 ст. 263 УК Украины.

Также во время досудебного расследования установлено, что двое из них хранили амфетамин и PVP с целью сбыта. Поэтому их действия дополнительно квалифицированы по ч.3 ст. 307 УК Украины.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Обвиняемые находятся под стражей.

Дополнение

Правоохранителя и жителя Киева разоблачили в передаче закрытой информации, которую использовали при планировании покушения на бывшего первого заместителя Министра здравоохранения Украины.