В Киеве будут судить мужчину, который предлагал уклонистам переправу через Тису за 8 тысяч долларов

В Киеве будут судить мужчину, который предлагал переправить уклонистов через Тису за восемь тысяч долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Киева, который организовал незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что обвиняемый подыскивал военнообязанных, которым обещал организовать пересечение границы Украины с Румынией двумя разными маршрутами:

• официально - для этого нужно делать документы, а это длительный процесс и дорого.

• дешевый и простой - через реку Тиса, которую нужно переплывать на плавсредстве.

Потенциальных "клиентов" мужчина лично должен был забрать в Киеве и поездом сопровождать в Закарпатскую область, а уже оттуда помочь им добраться до Румынии по реке. Обвиняемый агитировал именно за этот способ, потому что он дешевле и его легче организовать. Кроме того, уже есть клиенты, поэтому будет проще плыть.

Деньги мужчина получал через службу такси. Задержали его сразу после получения части указанной им суммы – пять тысяч долларов США.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 9 лет - отметили в прокуратуре.

Дополнение

В суд направлен обвинительный акт в отношении трех сообщников по обвинению в подготовке к убийству первого заместителя Министра здравоохранения Украины Сергея Дуброва.

В Херсоне российские войска сбросили взрывчатку с дрона на остановку общественного транспорта. В результате удара погиб 65-летний мужчина, еще один местный житель получил ранения.