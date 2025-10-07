В Киеве будут судить мужчину, который предлагал уклонистам переправу через Тису за 8 тысяч долларов

$41.340.11
48.270.11
ukenru
15:10 • 2568 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 3684 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
12:19 • 10192 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 14634 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 16387 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 41352 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 44113 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 71810 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 59490 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56719 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.1м/с
83%
753мм
Популярные новости
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT7 октября, 05:57 • 26244 просмотра
рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов7 октября, 06:06 • 18666 просмотра
В странах Балтии и Польше раскритиковали Меркель за намек на вину за вторжение рф в Украину - Politico7 октября, 08:41 • 11677 просмотра
Windows 11 теперь нельзя установить без учетной записи Microsoft7 октября, 08:48 • 7026 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00 • 13020 просмотра
публикации
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство15:10 • 2552 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 13:53 • 6612 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 41349 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 56265 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 65556 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антонио Таяни
Герман Галущенко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Одесса
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00 • 13105 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 25994 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 78757 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 74247 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 149163 просмотра
Актуальное
Хранитель
The Economist
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

В Киеве будут судить мужчину, который предлагал уклонистам переправу через Тису за 8 тысяч долларов

Киев • УНН

 • 690 просмотра

42-летний киевлянин организовал незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Он предлагал военнообязанным пересечь границу с Румынией через реку Тису за 8 тысяч долларов.

В Киеве будут судить мужчину, который предлагал уклонистам переправу через Тису за 8 тысяч долларов

В Киеве будут судить мужчину, который предлагал переправить уклонистов через Тису за восемь тысяч долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Киева, который организовал незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)

- говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что обвиняемый подыскивал военнообязанных, которым обещал организовать пересечение границы Украины с Румынией двумя разными маршрутами:

• официально - для этого нужно делать документы, а это длительный процесс и дорого.

• дешевый и простой - через реку Тиса, которую нужно переплывать на плавсредстве.

Потенциальных "клиентов" мужчина лично должен был забрать в Киеве и поездом сопровождать в Закарпатскую область, а уже оттуда помочь им добраться до Румынии по реке. Обвиняемый агитировал именно за этот способ, потому что он дешевле и его легче организовать. Кроме того, уже есть клиенты, поэтому будет проще плыть.

Деньги мужчина получал через службу такси. Задержали его сразу после получения части указанной им суммы – пять тысяч долларов США.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 9 лет

- отметили в прокуратуре.

Дополнение

В суд направлен обвинительный акт в отношении трех сообщников по обвинению в подготовке к убийству первого заместителя Министра здравоохранения Украины Сергея Дуброва.

В Херсоне российские войска сбросили взрывчатку с дрона на остановку общественного транспорта. В результате удара погиб 65-летний мужчина, еще один местный житель получил ранения. 

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Закарпатская область
Румыния
Украина
Херсон
Киев