росіяни атакували дроном зупинку у Херсоні: загинув чоловік, ще один поранений
Київ • УНН
російські війська скинули вибухівку з дрона на зупинку громадського транспорту в Херсоні 7 жовтня 2025 року близько 06:30. Внаслідок атаки загинув 65-річний чоловік, ще один 70-річний місцевий мешканець отримав поранення.
Деталі
Трагедія сталася 7 жовтня 2025 року близько 06:30. За даними слідства, російські військові атакували мирну інфраструктуру – зупинку громадського транспорту в одному з житлових районів Херсона.
65-річний чоловік загинув на місці, а 70-річного постраждалого з численними пораненнями доставили до лікарні.
Херсонська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі цивільної людини.
Правоохоронці документують наслідки атаки, збирають уламки боєприпасів та свідчення очевидців.
