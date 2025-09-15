росіяни обстріляли Микільське на Херсонщині: загинув 73-річний чоловік

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Ексклюзив
14:18 • 380 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 5884 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 13983 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 38304 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 29440 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 29539 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 34304 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 56416 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72463 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105445 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.5м/с
36%
753мм
Популярнi новини
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink15 вересня, 05:13 • 24158 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 15202 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 12768 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 21821 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 17175 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 17208 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 21855 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 38284 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 25537 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 104449 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Вадим Філашкін
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Мадрид
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 12813 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 15243 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 27748 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 34171 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 83505 перегляди
Актуальне
TikTok
Truth Social
Financial Times
The Guardian
ФАБ-250

росіяни обстріляли Микільське на Херсонщині: загинув 73-річний чоловік

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Окупанти обстріляли з артилерії населений пункт Микільське на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув 73-річний місцевий житель, який перебував на подвір'ї.

росіяни обстріляли Микільське на Херсонщині: загинув 73-річний чоловік

У понеділок, 15 вересня, близько 15:00, російські окупанти обстріляли населений пункт Микільське на Херсонщині – загинув місцевий житель. Про це повідомляє УНН з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Деталі

Окупанти здійснили обстріл села з артилерії. В результаті травми, несумісні з життям, отримав 73-річний чоловік, який перебував на подвір'ї у момент ворожої атаки.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічним ув’язнення.

Нагадаємо

Під час збиття ворожого безпілотника у Сумах була поранена жінка 29-ти років. Наразі вона перебуває у лікарні.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Херсонська область
Суми