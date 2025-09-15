росіяни обстріляли Микільське на Херсонщині: загинув 73-річний чоловік
Київ • УНН
Окупанти обстріляли з артилерії населений пункт Микільське на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув 73-річний місцевий житель, який перебував на подвір'ї.
У понеділок, 15 вересня, близько 15:00, російські окупанти обстріляли населений пункт Микільське на Херсонщині – загинув місцевий житель. Про це повідомляє УНН з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
Деталі
Окупанти здійснили обстріл села з артилерії. В результаті травми, несумісні з життям, отримав 73-річний чоловік, який перебував на подвір'ї у момент ворожої атаки.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічним ув’язнення.
Нагадаємо
Під час збиття ворожого безпілотника у Сумах була поранена жінка 29-ти років. Наразі вона перебуває у лікарні.