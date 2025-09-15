У Сумах внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА поранено 29-річну жінку

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Ексклюзив
12:27 • 3378 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 11641 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 34852 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 27402 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 28038 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 33558 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 55609 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72264 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105286 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87602 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.9м/с
35%
753мм
Популярнi новини
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози15 вересня, 03:58 • 15983 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink15 вересня, 05:13 • 22606 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 12987 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 19022 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 14616 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 14739 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 19155 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 34854 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 24158 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 103026 перегляди
Актуальнi люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Скотт Бессент
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 11285 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 13096 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 26899 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 33385 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 82667 перегляди
Актуальне
Truth Social
Financial Times
TikTok
The Guardian
ФАБ-250

У Сумах внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА поранено 29-річну жінку

Київ • УНН

 • 70 перегляди

29-річна жінка була поранена уламками під час збиття ворожого безпілотника у Сумах. Наразі постраждала перебуває в лікарні під наглядом медиків.

У Сумах внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА поранено 29-річну жінку

У Сумах під час збиття ворожого безпілотника уламками була поранена жінка 29-ти років. Постраждала перебуває в лікарні, пише УНН з посиланням на в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

Сьогодні під час збиття одного з ворожих БпЛА на території нашої громади уламками було поранено 29-річну жінку. Наразі постраждала перебуває в лікарні під наглядом медиків 

- говориться у повідомленні.

Доповнення

Російські загарбники атакували Сумську область безпілотниками та КАБами. Внаслідок цього загинули три людини, п'ятеро зазнали поранень. Обстріли зафіксовано у 42 населених пунктах 16 громад.

Павло Зінченко

Війна в Україні
Суми