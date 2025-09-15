У Сумах внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА поранено 29-річну жінку
Київ • УНН
29-річна жінка була поранена уламками під час збиття ворожого безпілотника у Сумах. Наразі постраждала перебуває в лікарні під наглядом медиків.
У Сумах під час збиття ворожого безпілотника уламками була поранена жінка 29-ти років. Постраждала перебуває в лікарні, пише УНН з посиланням на в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.
Сьогодні під час збиття одного з ворожих БпЛА на території нашої громади уламками було поранено 29-річну жінку. Наразі постраждала перебуває в лікарні під наглядом медиків
Доповнення
Російські загарбники атакували Сумську область безпілотниками та КАБами. Внаслідок цього загинули три людини, п'ятеро зазнали поранень. Обстріли зафіксовано у 42 населених пунктах 16 громад.