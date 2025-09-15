У Сумах внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА поранено 29-річну жінку

У Сумах під час збиття ворожого безпілотника уламками була поранена жінка 29-ти років. Постраждала перебуває в лікарні, пише УНН з посиланням на в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

