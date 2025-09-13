На Сумщині через російські обстріли загинули троє людей, ще п'ятеро поранені

$41.310.10
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
12 вересня, 19:25 • 15231 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 30094 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 23013 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 36387 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 45265 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 34427 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 33962 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23962 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 33061 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Одещині розшукують дев'ятимісячну дівчинку Маргариту Гасан - поліція
Українські військові звільнили село Філія на Дніпропетровщині - "Скеля"
"Потреби чекати немає": Конгрес США може запровадити антиросійські санкції без схвалення Трампа - сенатор
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигарку
Борис Джонсон вперше відвідав Одесу разом з лордом Ешкрофтом
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 17984 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 21155 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 36387 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 20200 перегляди
Дональд Трамп
Гаррі, герцог Сассекський
Леонід Кучма
Сергій Лисак
Борис Джонсон
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 39503 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 87052 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 48228 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 53673 перегляди
The Guardian
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

На Сумщині через російські обстріли загинули троє людей, ще п'ятеро поранені

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Російські війська атакували Сумську область безпілотниками та КАБами, що призвело до загибелі трьох людей та поранень п'ятьох. Обстріли зафіксовано у 42 населених пунктах 16 громад.

На Сумщині через російські обстріли загинули троє людей, ще п'ятеро поранені

Упродовж минулої доби російські війська атакували Сумську область безпілотниками й КАБами. Унаслідок обстрілів троє людей загинули, п’ятеро постраждали. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Протягом доби, з ранку 12 вересня до ранку 13 вересня 2025 року, російські війська здійснили 100 обстрілів по 42 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Внаслідок російських обстрілів території області загинуло 3 людей, є постраждалі. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах

- йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки безпілотниками у Сумах загинув 65-річний чоловік, а в Битицькому старостаті Сумської громади через ракетний удар загинули двоє людей – 67-річний та 28-річний чоловіки.

Внаслідок ракетного удару рф по Битицькому старостату також отримали поранення 75-річна та 62-річна жінки, ще двом постраждалим жінкам 80 та 52 років допомогу надали на місці. У Миколаївській селищній громаді внаслідок влучання ударного БпЛА у вантажівку поранено 30-річного чоловіка.

У Білопільській громаді по медичну допомогу до лікарів звернувся 72-річний чоловік, який постраждав напередодні від удару БпЛА.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, удари БпЛА: до 20 ударів КАБів, до 20 скидань ВОГ з БпЛА, до 20 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив ракетні удари, удари FPV-дронами, артобстріли по території Сумщини.

За добу повітряна тривога в області тривала 23 годин 25 хвилин. Місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 13 людей

- додали в ОВА.

Пошкоджені церква та житлові будинки: війська рф обстріляли Дніпропетровщину 13.09.25, 09:12 • 1268 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Державний кордон України
Національна поліція України
Сумська область
Суми