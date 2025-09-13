$41.310.10
12 вересня, 19:25 • 13642 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 27658 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 21205 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 34027 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 43108 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 33617 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 32747 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23786 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32879 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20773 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Пошкоджені церква та житлові будинки: війська рф обстріляли Дніпропетровщину

Київ • УНН

 • 32 перегляди

російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Поранено двох чоловіків, пошкоджено церкву та житлові будинки.

Пошкоджені церква та житлові будинки: війська рф обстріляли Дніпропетровщину

З вечора 12 вересня російські війська атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини, унаслідок чого поранень зазнали двоє чоловіків. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

По Синельниківщині російська армія била безпілотниками і КАБами. Тероризувала Дубовиківську, Межівську, Покровську громади. Поранені двоє чоловіків

- йдеться у повідомленні.

Унаслідок російських обстрілів зайнялися комбайн, адмінбудівля та приватний будинок.

У Нікопольському районі під обстрілами російських FPV-дронів та артилерії опинилися райцентр і Марганецька громада.

Внаслідок вечірнього обстрілу у Нікополі пошкоджені релігійна установа, 3 багатоквартирні будинки, лінія електропередачі

- зазначив начальник ОВА.

За його словами, Сили ППО уночі збили над областю 3 ворожі БпЛА.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
