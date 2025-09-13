Пошкоджені церква та житлові будинки: війська рф обстріляли Дніпропетровщину
Київ • УНН
російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Поранено двох чоловіків, пошкоджено церкву та житлові будинки.
З вечора 12 вересня російські війська атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини, унаслідок чого поранень зазнали двоє чоловіків. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
По Синельниківщині російська армія била безпілотниками і КАБами. Тероризувала Дубовиківську, Межівську, Покровську громади. Поранені двоє чоловіків
Унаслідок російських обстрілів зайнялися комбайн, адмінбудівля та приватний будинок.
У Нікопольському районі під обстрілами російських FPV-дронів та артилерії опинилися райцентр і Марганецька громада.
Внаслідок вечірнього обстрілу у Нікополі пошкоджені релігійна установа, 3 багатоквартирні будинки, лінія електропередачі
За його словами, Сили ППО уночі збили над областю 3 ворожі БпЛА.
