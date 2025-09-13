Повреждены церковь и жилые дома: войска рф обстреляли Днепропетровщину

С вечера 12 сентября российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего ранения получили двое мужчин. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

По Синельниковщине российская армия била беспилотниками и КАБами. Терроризировала Дубовиковскую, Межевскую, Покровскую общины. Ранены двое мужчин - говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов загорелись комбайн, админздание и частный дом.

В Никопольском районе под обстрелами российских FPV-дронов и артиллерии оказались райцентр и Марганецкая община.

В результате вечернего обстрела в Никополе повреждены религиозное учреждение, 3 многоквартирных дома, линия электропередачи - отметил начальник ОВА.

По его словам, Силы ПВО ночью сбили над областью 3 вражеских БпЛА.

