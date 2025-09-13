Повреждены церковь и жилые дома: войска рф обстреляли Днепропетровщину

$41.310.10
48.270.03
ukenru
12 сентября, 19:25 • 13997 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 28452 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 21724 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 34788 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 43951 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 33879 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 33100 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23841 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32929 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20805 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
Польша приняла закон о статусе украинских беженцев: выплаты привязаны к работе12 сентября, 20:40 • 7070 просмотра
Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке дронов на Польшу - ЦПДPhoto12 сентября, 20:45 • 11787 просмотра
Британский принц Гарри посетил место российской атаки в Киеве — ТкаченкоPhoto12 сентября, 21:08 • 4170 просмотра
В Одесской области разыскивают девятимесячную девочку Маргариту Гасан - полиция12 сентября, 21:41 • 3620 просмотра
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигаретуPhoto01:55 • 11221 просмотра
публикации
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 17212 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 20444 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 34795 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 19646 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 43959 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Принц Гарри, герцог Сассекский
Борис Джонсон
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 43958 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 39198 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 86700 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 47933 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 53391 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Повреждены церковь и жилые дома: войска рф обстреляли Днепропетровщину

Киев • УНН

 • 306 просмотра

российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Ранены двое мужчин, повреждены церковь и жилые дома.

Повреждены церковь и жилые дома: войска рф обстреляли Днепропетровщину

С вечера 12 сентября российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего ранения получили двое мужчин. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

По Синельниковщине российская армия била беспилотниками и КАБами. Терроризировала Дубовиковскую, Межевскую, Покровскую общины. Ранены двое мужчин

- говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов загорелись комбайн, админздание и частный дом.

В Никопольском районе под обстрелами российских FPV-дронов и артиллерии оказались райцентр и Марганецкая община.

В результате вечернего обстрела в Никополе повреждены религиозное учреждение, 3 многоквартирных дома, линия электропередачи

- отметил начальник ОВА.

По его словам, Силы ПВО ночью сбили над областью 3 вражеских БпЛА.

Армия рф потеряла 950 военных и 39 артсистем за сутки - Генштаб13.09.25, 07:59 • 1226 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Сергей Лысак
Днепропетровская область
Украина