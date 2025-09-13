Повреждены церковь и жилые дома: войска рф обстреляли Днепропетровщину
Киев • УНН
российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Ранены двое мужчин, повреждены церковь и жилые дома.
С вечера 12 сентября российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего ранения получили двое мужчин. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
По Синельниковщине российская армия била беспилотниками и КАБами. Терроризировала Дубовиковскую, Межевскую, Покровскую общины. Ранены двое мужчин
В результате российских обстрелов загорелись комбайн, админздание и частный дом.
В Никопольском районе под обстрелами российских FPV-дронов и артиллерии оказались райцентр и Марганецкая община.
В результате вечернего обстрела в Никополе повреждены религиозное учреждение, 3 многоквартирных дома, линия электропередачи
По его словам, Силы ПВО ночью сбили над областью 3 вражеских БпЛА.
