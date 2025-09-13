Армия рф потеряла 950 военных и 39 артсистем за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За 12 сентября армия рф потеряла 950 военных, 39 артиллерийских систем и 4 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.25 составляют 1093730 человек.
За прошедшие сутки, 12 сентября, армия рф потеряла еще как минимум 950 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 39 артиллерийских систем и 4 танка врага. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава ‒ 1093730 (+950) человек ликвидировано
танков ‒ 11181 (+4)
боевых бронированных машин ‒ 23267 (+1)
артиллерийских систем ‒ 32707 (+39)
РСЗО ‒ 1486 (+1)
средства ПВО ‒ 1217 (0)
самолетов ‒ 422 (0)
вертолетов ‒ 341 (0)
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 58825 (+358)
крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
корабли / катера ‒ 28 (0)
подводные лодки ‒ 1 (0)
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61512 (+109)
специальная техника ‒ 3964 (0)
Данные уточняются.
