Армия рф потеряла 950 военных и 39 артсистем за сутки - Генштаб

12 сентября, 19:25 • 12771 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 25572 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 19924 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 32141 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 41100 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 33112 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 32075 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23669 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32773 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20710 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
россияне прорываются в Купянск через газовую трубу - Deep State
Под Киевом возле супермаркета задушили кота: полиция начала расследование
Польша приняла закон о статусе украинских беженцев: выплаты привязаны к работе
Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке дронов на Польшу - ЦПД
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигарету
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
Армия рф потеряла 950 военных и 39 артсистем за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 486 просмотра

За 12 сентября армия рф потеряла 950 военных, 39 артиллерийских систем и 4 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.25 составляют 1093730 человек.

Армия рф потеряла 950 военных и 39 артсистем за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки, 12 сентября, армия рф потеряла еще как минимум 950 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 39 артиллерийских систем и 4 танка врага. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1093730 (+950) человек ликвидировано

танков ‒ 11181 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 23267 (+1)

артиллерийских систем ‒ 32707 (+39)

РСЗО ‒ 1486 (+1)

средства ПВО ‒ 1217 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 58825 (+358)

крылатые ракеты ‒ 3718 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61512 (+109)

специальная техника ‒ 3964 (0)

Данные уточняются.

Украина присоединилась к клубу стран-операторов БМП CV90

Вероника Марченко

Война в Украине
Вооруженные силы Украины