Армия рф потеряла 950 военных и 39 артсистем за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки, 12 сентября, армия рф потеряла еще как минимум 950 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 39 артиллерийских систем и 4 танка врага. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1093730 (+950) человек ликвидировано

танков ‒ 11181 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 23267 (+1)

артиллерийских систем ‒ 32707 (+39)

РСЗО ‒ 1486 (+1)

средства ПВО ‒ 1217 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 58825 (+358)

крылатые ракеты ‒ 3718 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61512 (+109)

специальная техника ‒ 3964 (0)

Данные уточняются.

