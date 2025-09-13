Армія рф втратила 950 військових та 39 артсистем за добу - Генштаб

$41.310.10
48.270.03
ukenru
12 вересня, 19:25 • 12208 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 24189 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 19046 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 30822 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 39629 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 32803 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 31691 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23612 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32722 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20662 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
росіяни прориваються в Куп'янськ через газову трубу - Deep StateVideo12 вересня, 20:10 • 6236 перегляди
Під Києвом біля супермаркету задушили кота: поліція розпочала розслідування12 вересня, 20:24 • 7220 перегляди
Польща ухвалила закон про статус українських біженців: виплати прив'язані до роботи12 вересня, 20:40 • 4014 перегляди
Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПДPhoto12 вересня, 20:45 • 9814 перегляди
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигаркуPhoto01:55 • 8040 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 15176 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 18532 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 30812 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 18052 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 39619 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Марк Рютте
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 39619 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 38376 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 85897 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 47260 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 52759 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Армія рф втратила 950 військових та 39 артсистем за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 136 перегляди

За 12 вересня армія рф втратила 950 військових, 39 артилерійських систем та 4 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 становлять 1093730 осіб.

Армія рф втратила 950 військових та 39 артсистем за добу - Генштаб

За минулу добу, 12 вересня армія рф втратила ще щонайменше 950 військових. Також українські захисники знищили 39 артилерійських систем та 4 танки ворога. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1093730 (+950) осіб ліквідовано  

танків ‒ 11181 (+4)  

бойових броньованих машин ‒ 23267 (+1)  

артилерійських систем ‒ 32707 (+39)  

РСЗВ ‒ 1486 (+1)  

засоби ППО ‒ 1217 (0)  

літаків ‒ 422 (0)  

гелікоптерів ‒ 341 (0)  

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 58825 (+358)  

крилаті ракети ‒ 3718 (0)  

кораблі / катери ‒ 28 (0)  

підводні човни ‒ 1 (0)  

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61512 (+109)  

спеціальна техніка ‒ 3964 (0)  

Дані уточнюються.

Україна приєдналася до клубу країн-операторів БМП CV9013.09.25, 04:51 • 1310 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Збройні сили України