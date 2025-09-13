Армія рф втратила 950 військових та 39 артсистем за добу - Генштаб

За минулу добу, 12 вересня армія рф втратила ще щонайменше 950 військових. Також українські захисники знищили 39 артилерійських систем та 4 танки ворога. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1093730 (+950) осіб ліквідовано

танків ‒ 11181 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 23267 (+1)

артилерійських систем ‒ 32707 (+39)

РСЗВ ‒ 1486 (+1)

засоби ППО ‒ 1217 (0)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 58825 (+358)

крилаті ракети ‒ 3718 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61512 (+109)

спеціальна техніка ‒ 3964 (0)

Дані уточнюються.

