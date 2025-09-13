Армія рф втратила 950 військових та 39 артсистем за добу - Генштаб
Київ • УНН
За 12 вересня армія рф втратила 950 військових, 39 артилерійських систем та 4 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 становлять 1093730 осіб.
За минулу добу, 12 вересня армія рф втратила ще щонайменше 950 військових. Також українські захисники знищили 39 артилерійських систем та 4 танки ворога. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ 1093730 (+950) осіб ліквідовано
танків ‒ 11181 (+4)
бойових броньованих машин ‒ 23267 (+1)
артилерійських систем ‒ 32707 (+39)
РСЗВ ‒ 1486 (+1)
засоби ППО ‒ 1217 (0)
літаків ‒ 422 (0)
гелікоптерів ‒ 341 (0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 58825 (+358)
крилаті ракети ‒ 3718 (0)
кораблі / катери ‒ 28 (0)
підводні човни ‒ 1 (0)
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61512 (+109)
спеціальна техніка ‒ 3964 (0)
Дані уточнюються.
