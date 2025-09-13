$41.310.10
Україна приєдналася до клубу країн-операторів БМП CV90

Київ • УНН

Федеральна рада Швейцарії 12 вересня схвалила приєднання України до клубу CV90, що об’єднує країни-оператори бойової машини піхоти 90. Київ приєднався до групи, маючи статус спостерігача з березня 2024-го.

Федеральна рада Швейцарії 12 вересня схвалила приєднання України до клубу CV90, що об’єднує країни-оператори бойової машини піхоти 90. Про це пише УНН із посилання на швейцарський уряд.

Деталі

Україна подала заявку на повноправне членство влітку цього року, маючи статус спостерігача з березня 2024-го. Тепер Київ приєднався до групи, що включає Данію, Естонію, Фінляндію, Нідерланди, Норвегію, Швейцарію, Швецію, Словаччину та Чехію.

CV90 виробництва BAE Systems Hägglunds AB використовується багатьма арміями світу, у тому числі Збройними силами Швейцарії, де він відомий як бойова машина піхоти 2000. Клуб сприяє обміну досвідом у сферах технічного обслуговування, модернізації, закупівель запчастин та боєприпасів, а також навчання.

Швейцарська влада підкреслила, що участь України сумісна з політикою нейтралітету, адже передбачає лише технічний обмін даними. Кожна країна зберігає повний контроль над тим, яку інформацію надає партнерам.

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Швейцарія
Фінляндія
Данія
Швеція
Норвегія
Чехія
Нідерланди
Словаччина
Естонія
Україна